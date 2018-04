Villingen-Schwenningen Heftige Kontroverse um Verbrennungsverbot: Stadträtin attackiert Verwaltungsspitze

In vier Wohngebieten in Villingen-Schwenningen darf nur mit Gas oder Sonnenenergie, nicht aber mit Holz oder Öl geheizt werden. Das gefällt vielen nicht, nun flammt die Debatte wieder auf.

Der Streit um ein Verbrennungsverbot von festen und flüssigen Brennstoffen in vier Wohngebieten der Stadt Villingen-Schwenningen wird heftiger. Dabei geht es darum, ob Anwohner in der Hammerhalde, der Wöschhalde, am Kopsbühl und am Deutenberg mit Öl, vor allem aber mit Holz heizen dürfen. Nein – heißt es in den umstrittenen Bebauungsplänen. Doch diese Vorschrift soll gekippt werden. Das hatte bereits FDP-Sprecher Frank Bonath gefordert, nun bläst CDU-Sprecherin Renate Breuning vor der Information nächste Woche im Gemeinderat zur Attacke. Die Verwaltung will an den ursprünglichen Bebauungsplänen festhalten.

Breuning, selbst Hammerhalde-Bewohnerin und im Fall des Falles befangen, beschäftigt sich nun seit Jahren mit dem heißen Thema. Aktuell wirft sie Oberbürgermeister Rupert Kubon sowie CDU-Parteifreund und Bürgermeister Detlev Bührer vor, ein Schriftstück, das Breunings Rechtsauffassung stützt und das ein Mitarbeiter beim Ausräumen seines Schreibtischs gefunden habe, bewusst zurückzuhalten, obwohl Breuning gegenüber eine andere Zusage gemacht wurde. Sie wies außerdem in ihrer Stellungnahme, die sie jetzt der Presse zukommen ließ, darauf hin, dass der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg bereits 1994 den Bebauungsplan in der Hammerhalde als nichtig erklärt hatte – und damit auch das Verbrennungsverbot. Allerdings sei das Urteil nur zustande gekommen, weil eine Planzeichnung nicht gestimmt habe, argumentiert die Verwaltung heute. Ein zweiter Bebauungsplan von 1977 enthalte diesen Fehler nicht mehr. Daher sei alles rechtens.

Doch dies bezweifelt Breuning. Dabei geht es nicht um eine Formalie, sondern darum, wie einige Tausend Bewohner der großen Wohngebiete künftig heizen. Wenn sie auf der sicheren Seite stehen wollen, können sie das aktuell nur mit Gas oder Sonnenenergie tun. Öl, Kaminöfen, aber auch moderne Pellet-Heizungen sind ausgeschlossen, sollte der Standpunkt der Stadt zutreffen. Das führt zu kuriosen Folgen, wie Breuning weiter darlegte. Nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes, das beim Austausch von Heizungsanlagen angewendet wird, müssen 15 Prozent der Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Hausbesitzer in den betroffenen Gebieten könnten das Gesetz mit dem lokalen Anbieter Stadtwerke VS nicht erfüllen, weil der Energieversorger sein Bioerdgas nur mit einem Anteil von zehn Prozent Biogas liefere. Pelletheizungen, die den neuesten energetischen Vorschriften entsprechen, könnten die Betroffenen gar nicht einbauen – das sei "widersinnig".

Die Stadt beruft sich auf ein zweites Urteil des Verwaltungsgerichtshofs von 1997, der feststellte, dass die Verbrennungsverbote rechtens seien, wie Sprecherin Madlen Falke darlegte. Die Zusagen, die Bürgermeister Bührer und OB Kubon gegenüber der CDU-Stadträtin machten, bezogen sich auf das erste VGH-Urteil, zeitintensive Prüfungen der Verwaltung hätten aber ergeben, dass das zweite Urteil ausschlaggebend sei. Selbst die Stadtverwaltung muss einräumen, dass es bei den Betroffenen dabei zu Irritationen kommen müsse und entschuldigt sich dafür.