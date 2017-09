Die Gesamtfeuerwehr Villingen Schwenningen, Rettungsdienst und Polizei mussten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Wohnhausbrand in Villingen ausrücken. Zwei Personen wurden schwer verletzt gerettet.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gerberstraße in Brand. Bei dem Brand in der historischen Altstadt von Villingen wurde ein Ehepaar schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten die 47 Jahre alte Frau und ihr zwei Jahre älterer Ehemann schwere Brandwunden. Insgesamt leben in dem historischen Gebäude zehn Personen.Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus brach in der Nacht zum Mittwoch aus und war bis zum frühen Morgen von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Polizei wollte eine Brandstiftung zunächst nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.Die Flammen hatten auf ein anderes Gebäude in der dicht bebauten Altstadt übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten aber größere Schäden an dem Nachbarhaus verhindern. 25 Menschen mussten während des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des Schadens war am Morgen noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich dabei um mehrere Hunderttausend Euro handelt. Anwohner hatten den Brand gemeldet.