Villingen-Schwenningen Haslachschule feiert Tag der offenen Tür fröhlich draußen

Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse der Projektwoche bei einem Tag der offenen Tür. 85 von 180 Schülern werden aktuell in der Ganztagesschule betreut.

„Sie werden schlauer nach Hause gehen, als Sie gekommen sind“, versprach die Schulleiterin der Haslachschule, Gabriele Chernoch-Reich, den Eltern und Angehörigen der Grundschüler der Klassen eins bis vier. Das war beim Tag der offenen Schule, an dem die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehren die Ergebnisse aus der Projektwoche präsentierten. Zuvor wurde wie jedes Jahr die Veranstaltung mit einem Tanz der Schulklassen auf dem Pausenhof eröffnet.

Spannendes war in den Klassenzimmern zu sehen. Da wurde in der Hexenküche gezeigt, wie man mit Pinsel und Zitronensaft eine Geheimschrift macht, die dann mit Hilfe eines Bügeleisens sichtbar wird. Und hätten Sie es gewusst? Zitronensaft lässt Kupfermünzen wieder in neuem Glanz erstrahlen. Geldwäsche nannten es die kleinen Forscher. Lehrerin Katharina Kudras war mit Kindern der Klassen eins und zwei drei Tage im Wald, um zu erkunden, wie sich der Wald so anfühlt und was es dort zu riechen gibt. Es wurde gesammelt und in Gläsern als Riechprobe gefüllt. „Traurig waren die Kinder darüber, dass es im Wald so viel Müll gibt“, sagt Kudras.

Was in einem Körper so alles los ist, erforschten die Kinder mit Klassenlehrerin Lena Sapia. Wie Herz, Lunge und die Verdauungsorgane funktionieren und was es sich mit Schädel und Gehirn auf sich hat, galt es zu entdecken. Rund um den Strom ging es bei den Viertklässlern. Hier wurden verschiedene Schaltungen mit einer Neun-Volt-Batterie aufgebaut. Hindernisse zu überwinden, ohne den Boden zu berühren, war die Aufgabe bei Sportlehrerin Gaby Schinle in der Sporthalle.

„Es war eine spannende Projektwoche für die Schüler und der Abschluss ist der Tag der offen Schule“, so Chernoch-Reich, die sich dankbar für die Unterstützung der Eltern, Lehrer und der städtischen Angestellten aus der Ganztagesbetreuung zeigte.