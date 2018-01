Villingen-Schwenningen Haftstrafe gegen Villinger Schläger bestätigt

Landgericht Konstanz reduziert Urteil nach Berufung geringfügig. Nächste Woche nächste Verhandlung gegen 22-Jährigen. Färberstraße und Backshop die Tatorte

VS-Villingen/Konstanz – Als es im März 2017 in der Färberstraße zu einer Schlägerei gekommen war, bei der auch Messer und Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein sollen, geriet ein 22-Jähriger aus Villingen zusammen mit einem Mittäter unter dringenden Tatverdacht. Zu dieser Zeit lag gegen ihn bereits ein Strafbefehl wegen zweier im Dezember 2016 begangener Körperverletzungsdelikte vor. Im Juli 2017 wurde er in Haft genommen. Das Amtsgericht Villingen verurteilte ihn wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung zu sieben Monaten Freiheitsstrafe.

Das Gericht hielt es für erwiesen, dass der Angeklagte im Dezember 2016 zwei Mal mit der Faust zugeschlagen hatte, in einem Fall ebenfalls mit einem Mittäter. In einem Fall hatte er vor einer Bar in der Färberstraße gegen vier Uhr morgens einen schwer betrunkenen 26-jährigen Mann aus Niedereschach niedergeschlagen. Danach trat er vermutlich zusammen mit dem Mittäter auf das bewusstlose und blutende Tatopfer ein.

Bei einem anderen Übergriff in einem Backshop in Villingen soll der Angeklagte einem 20-Jährigen, dem er Geld schuldete, nach einem Disput mit der Faust zu Boden gebracht und zudem beleidigt haben. Der 22-Jährige bestritt beide Taten und legte am Landgericht Konstanz Berufung gegen das Urteil ein. Dort behauptete er jetzt, er könne gar nicht geschlagen haben, weil er zu dieser Zeit noch unter den Folgen eines Knochenbruchs an der rechten Hand gelitten habe. Den Bruch habe er sich zugezogen, als er aus Wut voll gegen eine Wand geschlagen habe.

Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig. Insbesondere bei dem nächtlichen K.O.-Schlag in der Färberstraße waren alle Beteiligten reichlich betrunken. Der 26-Jährige erinnerte sich kaum noch an den Vorfall: "Ich habe nur noch bemerkt, dass von hinten ein Schlag kam, dann war nichts mehr", erklärte er. Den Täter habe er nicht gesehen. Das Gericht musste zu den ursprünglich geladenen Zeugen an einem zweiten Verhandlungstag weitere Personen befragen. Letztendlich wurde der Schuldspruch des Amtsgerichts bestätigt. Allerdings erließ man dem 22-Jährigen jetzt zwei Wochen Haft, so dass er nun anstatt sieben "nur" noch sechseinhalb Monate absitzen muss.

Nächste Woche wird er sich wegen der inzwischen angeklagten Körperverletzungsdelikte vom März vorigen Jahres wieder vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Dabei sitzt einer der im Berufungsprozess vernommenen Zeugen mit ihm auf der Anklagebank. Ein weiteres Strafverfahren gegen ihn wurde inzwischen vorläufig eingestellt.

Die Färberstraße

Laut Polizei ist die beliebte Ausgehmeile in Villingen für den Normalbürger sicher. Probleme würden dort meist dieselben Gruppen machen. Einige davon seien polizeibekannt und würden Konflikte häufig untereinander austragen. Die Einsätze der Polizei in der Färberstraße sind nur ein kleiner Teil der täglichen Arbeit. (emv)