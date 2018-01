Villingen-Schwenningen Händler in Rietstraße nehmen Einschränkungen in Kauf

Händler in Rietstraße nehmen Einschränkungen in Kauf

Der geplante Start der Rietstraßen-Sanierung im Frühjahr scheint unrealistisch. Die betroffenen Unternehmer können mit den Beeinträchtigungen gut leben.

Im Oktober 2017 wurde bei einer Bürgerveranstaltung zur Sanierung der Rietstraße der Unmut ansässiger Einzelhändler laut. Diese klagten über den geplanten Start der Arbeiten im Frühjahr 2018.

Die Terminierung sei zu kurzfristig, beschwerten sich die Unternehmer. Die Waren für Frühjahr seien bereits bestellt. Doch aufgrund des voraussichtlich verminderten Kundenaufkommens werden Umsatzeinbußen befürchtet. Mit etwas mehr Vorlaufzeit hätte man das bei der Warendisposition berücksichtigt, lautete das Stimmungsbild.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte Hansjürgen Stähle, der unter anderem in der Rietstraße ein Sportgeschäft betreibt, dass er nichts gegen einen Baubeginn im Frühjahr habe. Bedenken versteht er und räumt ein, dass der Einkauf mit mehr Vorlaufzeit besser hätte geplant werden können. „Ich selbst habe weniger Schwierigkeiten damit, weil ich die Waren auf meine anderen Filialen aufteilen kann“, sagt Stähle, der mit seinen Geschäften auch in Bad Dürrheim und Schwenningen ansässig ist.

"In Schwenningen musste ich auch über Stock und Stein gehen", beschreibt Stähle die dortige Marktplatzsanierung, "aber es lohnt sich, wenn man hinterher eine schöne Stadt hat". Den Handwerkern müsse gesagt werden, dass diese möglichst ordentlich vorgehen, dann würden diese das berücksichtigen. In Schwenningen habe das gut funktioniert. "Natürlich tut das weh, wenn ich die Sauerei vor dem Laden habe", gibt Stähle unumwunden zu, "aber besser wir ziehen das jetzt einmal durch und haben dann unsere Ruhe".

Auch Rainer Böck als Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Oberzentrum (GVO) sieht dem Baustart gelassen entgegen. Er glaubt ohnehin nicht an einen Beginn im Frühjahr. "Wenn es einen Gemeinderat-Beschluss gibt, kann überhaupt erst eine Ausschreibung stattfinden", erläutert Böck. "Und selbst wenn dann der Auftrag erteilt ist, rollt noch lange nicht der erste Bagger an." Insofern erachtet er den geplanten Beginn der Arbeiten im Frühjahr als "sportlichen Gedanken".

Entscheidend ist für den Böck die Einhaltung der Absprache mit der Stadt. "Wir haben verabredet, dass in Etappen gearbeitet werden soll. Wenn man das mit genügend Vorlaufzeit weiß, um sich darauf vorzubereiten, ist alles in Ordnung", sagt Böck. Man habe etliche Jahre um die Sanierung gebettelt, "jetzt müssen wir da durch".

Beate Behrens ist Geschäftsführerin der städtischen Wirtschaftsförderung und berichtet von positiver Resonanz aus den anliegenden Läden. So habe sie erst kürzlich mit einer Unternehmerin gesprochen, die auf der Bürgerveranstaltung im Oktober noch kritisch reagierte. "Sie freut sich, dass es nun voran geht", berichtet Behrens. Egal wann, eine Baustelle sei immer eine Behinderung, jedoch freuen sich die Händler "auf das neue Parkett". Die Wirtschaftsförderung möchte mit einem guten Baustellen-Marketing dazu beitragen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. "Darunter fallen auch Beschilderungen und Hinweise. Es wird einen ständigen Dialog geben." Das wünscht sich auch Rainer Böck und verweist auf den Schwenninger Marktplatz: "Wenn es so transparent wie dort abläuft, ist alles super."

Der Zeitplan

Mit der Sanierung der Rietstraße befasst sich am 6. Februar der Technische Ausschuss und am 7. Februar der Verwaltungsausschuss. In der Gemeinderatssitzung am 21. Februar soll schließlich ein Beschluss gefasst werden. Die Sanierung sollte bereits im vergangenen Jahr anlaufen, wurde dann jedoch wegen der 1200-Jahr-Feier verschoben. Bei einer Informationsveranstaltung im Oktober 2017 wurde mitgeteilt, dass der Baubeginn nun im Frühjahr 2018 erfolgen soll. Die Fertigstellung ist Ende 2019 geplant. (che)