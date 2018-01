Villingen-Schwenningen Gymnasium am Hoptbühl: Auto und Müllcontainer in Brand geraten

Gymnasium am Hoptbühl: Auto und Müllcontainer in Brand geraten

Gleich zweimal musste die Feuerwehr Villingen Freitagnacht zum Gymnasium am Hoptbühl ausrücken.

Am Freitag, gegen 2 Uhr, ist auf dem Parkplatz des Hoptbühl-Gymnasium in der Güterbahnhofstraße ein Pkw in Brand geraten. Über Notruf meldete ein vorbeifahrender Autofahrer das brennende Fahrzeug.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Villingen löschten das Feuer mit einem Schaumteppich. Am Wagen entstand Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Gegen 3.45 Uhr wurde auf dem Schulhof des Hoptbühl-Gymnasiums ein brennender Restmüllcontainer gemeldet. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Villingen rasch gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei in Villingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern derzeit an. Hinweise zu den Bränden nimmt das Kriminalkommissariat Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.