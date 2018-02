Villingen-Schwenningen Gruselfreie Villinger Fasnet? Darum werden Schattengeister vom Umzug ausgeschlossen

Die Narren-Chefs der vier großen Villinger Zünfte schließen die Schattengeister, einen neu gegründeten Fastnachtsverein, beim Dienstag-Umzug aus. Was dahinter steckt und warum es am Ende eine Frage des Bewahrens und Behütens ist. Mit Abstimmung!

Vier Männer sind sich einig: Jetzt sei eine klare Kante gefragt. Der Zunftmeister der Narrozunft, Anselm Säger, der Vorsitzende der Katzenmusik, Dominik Schaaf, der Zunftmeister der Hexenzunft, Meik Gildner und Glonkivater Günther Reichenberger sitzen am frühen Montagabend im Fürstenbergsaal der Zehntscheuer mit dem erklärten Ziel, das Brauchtum und die Tradition der Villinger Fasnet zu erhalten.

Als vermeintliche Störenfriede machen sie die vielen kleinen Vereine aus, die sich derzeit gründen mit dem selbstgestellten Anspruch, "die Fasnet zu revolutionieren", wie Säger sagt. Und das ist das Letzte, was sie wollen. Brauchtum und Tradition brauche keine Revolution.

Ärger über Aussehen der neuen Gestalten

Und: Die Villinger Fasnet brauche keine Teufelshörner, Horror-Masken und Rauchbomben. "Man muss nicht fremde Bräuche nach Villingen holen", sagt Schaaf. Die Vereinslandschaft sei breit genug. Zwanzig Fastnachtsvereine gebe es allein in Villingen. "Da ist für jeden was dabei." Neue Vereine brauche man nicht. "Schon gar nicht beim Umzug", sagt Säger.

Der Zuschauer und die Mitglieder in den Vereinen, sagt Gildner, liebten ihre Fasnet. "Sie wollen sie nicht verfremdet haben." Ein Verein habe sich bislang gemeldet und angefragt, ob er beim Umzug mitlaufen könne, einer werde noch kommen, sagt Säger. Nicht die Welt, aber sie wollen vorbeugen. Kleine Sachen können ganz schnell groß werden, sagen die vier Narren-Chefs.

Groß sei bereits der Ärger vor allem über das Aussehen der neuen Gestalten. "Zum Teil laufen die mit Schemen, Häs, Kostüm, wie auch immer man das nennen mag, durch die Gegend, die furchtbar sind", sagt Säger. "Die Horror-Masken haben nichts mit unserer Fasnet zu tun", sagt Schaaf.

Der Fasnet-Goascht soll lebendig werden

Michael Faller ist Villinger, 38 Jahre alt und Vorsitzender der Schattengeister. Eines kleinen Vereins mit 21 Mitgliedern, die er vor einem Jahr gegründet hat. "Wir haben gedacht, wir machen mal was Neues", sagt er. Den Fasnet-Goascht wollen sie darstellen, "ihn lebendig machen." Im Sommer letzten Jahres habe er den Antrag gestellt, beim großen Umzug am Fastnachts-Dienstag mitzulaufen.

Sie sind bei anderen Umzügen, waren in Marbach, in Albstadt-Ebingen, in Biesingen und sind am Montag in der Nachbarstadt St. Georgen dabei. Aus Villingen bekam er für den Umzug eine Absage vom Geschäftsführer der Zuggesellschaft Arthur Repp. Die schriftliche Begründung: Das Geister-Häs erinnere zu sehr an die sogenannten Perchten, furchterregende Gestalten des bayerisch-österreichischen Brauchtums, und habe nichts mit der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu tun.

Mit den Perchten, sagt Faller, habe ihr Verein allerdings nichts zu tun. Die Gruselfiguren hätten Fellhäser, das Villinger Geisterhäs sei aus Baumwolle. Die Unterscheidung habe nichts geholfen. Der Umzug am Dienstag findet wie immer mit den gewohnten Gruppen und zwei Gastzünften statt. In diesem Jahr die Weilersbacher ­Epfelschittler und die Narrenzunft Fischbach.

Verbieten, betont Säger, wolle man nichts. Man wolle nur verhindern, dass solche Vereine die Villinger Fasnet störten. Beim Zähringertreffen habe Säger bereits eine Zunft verwarnt, die augenscheinlich nichts mit dem allemannischen Brauchtum zu tun hatte, vielmehr teufelsartig dahergekommen sei. "Die laufen dann 15 Meter vor der ersten Gruppe, vor der Narrozunft, das wollen wir nicht."

Geister-Chef Faller findet es schade, dass sie am Dienstag nicht mitlaufen dürfen. "Villinger Vereine, sagt er, sollten doch bei der Fasnet dabei sein dürfen." Sie würden ab Donnerstag aber trotzdem Villinger Straßenfastnacht feiern. "Uns erkennt man an dem roten Cape", sagt er.