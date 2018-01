Villingen-Schwenningen Grünes Licht für erste Bewohnerparkzone in der Doppelstadt

Grünes Licht für erste Bewohnerparkzone in der Doppelstadt

Gemeinderat für Regelung im Neckarstadtteil in Schwenningen. Stadt lehnt weitergehende Lösung für Anwohner ab

Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat am Mittwoch zugestimmt, im Neckarstadtteil in Schwenningen eine Zone für Bewohnerparken einzurichten. Es ist dies die erste Zone dieser Art in Villingen-Schwenningen. Der Antrag, zuerst die Anlieger zu hören, bevor ein Beschluss gefasst wird, wurde 21 gegen 13 Stimmen abgelehnt.