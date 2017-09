Villingen Großes SÜDKURIER-Gewinnspiel zur Whiskymesse in der Neuen Tonhalle in Villingen

Großes SÜDKURIER-Gewinnspiel zur Whiskymesse in der Neuen Tonhalle in Villingen

Schottische Whiskywelt im Schwarzwald: Am 4. und 5. November findet die große Villinger Whiskymesse "Hall of angel`s share" statt. Hier können Sie bei unserem Gewinnspiel zur Messe mitmachen.

SÜDKURIER-Gewinnspiel zur Whiskymesse in der Neuen Tonhalle in Villingen Anmelden

Registrieren Loggen Sie sich ein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld oben rechts "Registrieren" ein kostenloses Benutzerkonto anlegen. Anmelden und teilnehmen Registrieren Sie sich kostenlos, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld links oben "Anmelden" mit Ihren Benutzerdaten anmelden. Registrieren und teilnehmen

Angels‘ Share (der Teil der Engel) ist der Alkohol, welcher bei der Lagerung von Whisky im Raum in der Luft liegt. Ein himmlisches Erlebnis soll auch die Messein der Neuen Tonhalle in Villingen werden.SÜDKURIER Online verlost drei mal zwei Eintrittskarten für die Whiskymesse am Sonntag mit jeweils einer Flasche Tobermory 1995 Riegger`s Selection. Eine Eintrittskarte kostet elf Euro, die zu gewinnende Flasche 90 Euro - die Preise haben insgesamt also einen Gesamtwert von 336 Euro. Einlass bei der Messe ist ab 18 Jahren.Das Gewinnspiel läuft bis zum 25. Oktober um 12 Uhr. Die Gewinne werden per Post verschickt.