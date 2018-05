Villingen-Schwenningen Grandioser Gesang zum 25. Geburtstag des Schwenninger Lions-Clubs

Der Service-Club wird 25 Jahre alt und feiert dies mit einem Benefizkonzert im Franziskaner Konzerthaus.

VS-Villingen – Mit einem fulminanten Konzert vor fast ausverkauftem Haus feierte der Lions Club Schwenningen am Donnerstag im Franziskaner Konzerthaus seinen 25. Geburtstag. Meilensteine italienischer Opern und romantische Orchesterliteratur waren für den Abend angekündigt und man konnte schon vor Beginn des Konzertes erahnen, dass an diesem Abend auch höchste Erwartungen des Publikums erfüllt werden.

Das Sinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen unter der Leitung von Sebastian Tewinkel war hier der musikalische Garant und die Solisten Kristin Ivanova (Sopran), Elisabetta Picello (Mezzosopran), Lea Sophie Decker (lyrischer Sopran), Dongho Park (Bass), Kangchun Seo (Tenor) und Simon Hegele (Bass) sorgten mit ihren beeindruckenden Stimmen für eine perfekte musikalische Abrundung.

Wenn es um italienische Oper geht, dann stehen neben vielen anderen auch immer die Namen Rossini, Verdi und Puccini im Fokus. Diesen Granden der Opernmusik zollten die mehr als 70 Musiker des Sinfonieorchesters aus Trossingen und die Solisten ihren Respekt.

Perfekte Stimmen

Schon die Eröffnung des Konzerts mit der Ouvertüre zum Wilhelm Tell geriet zu einer Demonstration des Könnens der jungen Musiker aus Trossingen, die von ihrem Dirigenten Tewinkel bis ins höchste Maß gefordert wurden. Die schönen, von den Solisten perfekt gesungenen Arien nötigten dem Publikum höchsten Respekt und stehenden Beifall ab. Mit dem Trinklied aus der Oper La Traviata wurde das Publikum in die Pause entlassen, um anschließend mit der Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36 von Tschaikowsky einen weiteren musikalischen Leckerbissen zu genießen.

Der Benefizgedanke, den die Schwenninger Lions seit ihrer Gründung am 14. Mai 1993 vertreten, war neben dem Jubiläum auch bei diesem Konzert eine starke Triebfeder. Denn aus dem Konzert verspricht man sich einen Erlös, mit dem man wieder viel Gutes tun könne, sagte Markus Piro, der amtierende Präsident des Lions-Clubs. In seinen Begrüßungsworten erinnerte er an die Gründung der Schwenninger Lions, für die die Villinger Lions Pate gestanden und Hilfe geleistet haben. Nicht zuletzt deshalb begrüße er ganz besonders gerne zahlreiche Mitglieder des Lions-Club Villingen, so Piro. Den einstigen Gründungspräsidenten der Schwenninger Lions, Jürgen Arnold begrüßte der amtierende Chef ebenfalls ganz herzlich. Mehr als 500 000 Euro habe man seit der Gründung vor 25 Jahren in diversen Aktionen erwirtschaftet und jeder eingenommene Cent sei für soziale Zwecke ausgegeben worden, listete Piro auf.

Der Erlös dieses Konzerts wird gleich drei von den Lions geförderten Projekten zugutekommen. Zum einen erhält das Projekt "Geschwisterkinder" der Musikakademie Villingen-Schwenningen ein Drittel des Erlöses, ein weiteres Drittel kommt dem Stipendienfond der Musikhochschule Trossingen zugute und das letzte Drittel fließt in die Arbeit der von den Villinger und Schwenninger Lions gegründeten Freizeitwerkstatt.

Auf das von beiden doppelstädtischen Clubs getragene Hilfs- und Lernprojekt für Kinder und Jugendliche der Stadt VS sei man besonders stolz, betonte Markus Piro. Es ist aus einer gemeinsamen Idee beider Clubs entstanden, unter dem Dach der Freizeitwerkstatt werden aktuell mehr als 40 Einzelprojekte umgesetzt.

Der Lions-Club

Der Lions-Club Schwenningen ist ein Serviceclub, dessen Mitglieder sich verpflichtet haben, ihre Freizeit für gemeinnützige Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Der Club wurde am 14. Mai 1993 unter der Patenschaft des Lions-Club Villingen gegründet und die Mitglieder haben in den vergangenen 25 Jahren mehr als 500 000 Euro für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. (in)