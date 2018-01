Villingen-Schwenningen Glonki-Obed steigt sicher und mit Westernshow

Die Glonki verstärken die Sicherheitsmaßnahmen bei ihren Fasnachtsbällen und bieten ganz närrisch natürlich dennoch eine große Show.

VS-Villingen (in) Auch bei den Glonkis wird das Thema Sicherheit groß geschrieben bei den bevorstehenden Fastnachtsbällen. Der Verein habe noch einmal eine Reihe besonderer Maßnahmen ergriffen, um Vorfälle wie den vom vergangenen Wochenende beim Ball der Narrozunft (der SÜDKURIER berichtete) von vornherein auszuschließen. Diese Zusicherung machte Gildemeister Arwed Dammert gleich zu Beginn der Gespräche, die beim SÜDKURIER geführt wurden.

Eigentlich waren Dammert und die beiden Ballregisseure der Glonki-Gilde, Claus Boie und Bernd Armbruster, gekommen, um einen tollen und rasanten Glonki-Obed und einen schönen Kinderball anzukündigen. Aber das Thema Sicherheit stand dann doch im Vordergrund. Man werde nicht nur die Security verstärke und noch mehr eigene Ordner einsetzen, erklärte Boie, sondern man habe darüber hinaus jetzt sogar für den Kinderball eine professionelle Security im Einsatz. Leider erforderten die jüngsten Vorfälle eine solche Maßnahme, bedauerten die drei Glonkis.

Trotzdem freue man sich auf den Glonki-Obed, der am Mittwoch vor dem Schmotzige und am Fasnet-Freitag stattfinden wird. Und das Publikum dürfe sich auf eine rasante Westernshow einstellen, verraten die drei ein wenig, in welche Richtung es geht. „Bei uns stehen traditionell Musik und Tanz im Vordergrund, und unser Kulissenmalerteam mit Teamchefin Miriam Uhrig ist seit Wochen dabei, für die richtige Westernatmosphäre auf der Bühne zu sorgen“, erklärt Gildemeister Dammert. Die Regisseure Claus Boie und Bernd Armbruster bestätigen Ähnliches vom Team der Kulissenbauer, das von Axel Elsässer und Frank Zimmermann geleitet wird. Aus Erfahrung weiß man bei den Glonki, dass sich das Publikum gerne auf das Motto des Abends, „Wanted – eine bunte Western Show“, einstellt, und man erwartet entsprechend viele Indianer, Cowboys, Mexikaner oder ganze Kavallerien.

Der Vorverkauf der Karten für die beiden Glonki-Obede und den Kinderball am Sonntag, 4. Februar, findet am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr im Café Dammert, Rietstraße, statt. Wer keine Zeit hat, darf sich unter den Rufnummern 07721-74478 oder 0173-3459487 an den Glonkivatter wenden.