Schwarzwald-Baar Gewinnen Sie einen exklusiven Kochkurs mit "The Taste"-Kandidatin Luisa Zerbo!

SÜDKURIER öffnet Türen: Zehn Leser dürfen mit der Schwenninger Köchin Luisa Zerbo ein Drei-Gänge-Menü zubereiten. Gekocht wird im exklusiven Küchenstudio der Schwenninger Firma Würthner Wohnen. Mit Bildern und Video!

Schwarzwald-Baar (jef) Zehn SÜDKURIER-Leser haben die Chance, an einem exklusiven Kochkurs mit Luisa Zerbo teilzunehmen. Die Finalistin der SAT.1-Kochsendung The Taste wird gemeinsam mit den Lesern ein frühlingshaftes Drei-Gänge-Menü zubereiten. Im Anschluss werden die einzelnen Gänge an einer stilvoll gedeckten langen Tafel verkostet.

Die 28-Jährige, die in Schwenningen im Italienischen Restaurant Da Gino die Küche leitet und in den selben Räumen ihr Café So schmeckt Liebe betreibt, hat sich durch ihre Teilnahme an der Fernsehsendung einen Namen gemacht. Dort erreichte sie die Runde der letzten sechs Kandidaten und erntete mit ihren Gerichten von Folge zu Folge viel Lob von den Spitzenköchen Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl, die die Jury bildeten.

"Das war wirklich Sterneküche", wurde sie zum Beispiel von Alexander Herrmann gelobt. Ihr Teamcoach Trettl adelte sie gar als "Kochgöttin" und sagte: "Ich kenne keine Frau, die so gut kocht, wie Luisa." Auf ein Menü auf Sterne-Niveau dürfen sich daher auch die zehn SÜDKURIER-Leser freuen.

Gekocht wird im exklusiven Küchenstudio der Firma Würthner Wohnen, welches mit allerlei hochwertigen Geräten ausgestattet ist und ausreichend Platz für die Teilnehmer bietet. Alle Kochtalente werden vom Einrichtungshaus mit einer Kochschürze ausgestattet, die sie im Anschluss behalten dürfen. Die Veranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr in den Verkaufsräumen im Steinkirchring 4 in VS-Schwenningen statt.

Gegründet wurde das Familienunternehmen 1924 als Schreinerei. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Firma zu einem Möbelhaus. Heute umfasst das Angebot alles von der Beratung, Planung bis zum Verkauf rund um das Thema Inneneinrichtung. Seit 2005 leitet Frank Würthner als Inhaber das Familienunternehmen mit zehn Mitarbeitern.

Drei-Gänge-Menü

Luisa Zerbo hat sich für den Kochnachmittag ein exklusives Menü ausgedacht mit hochwertigen und frischen Zutaten. Es wird roh marinierten Hecht mit Spargel und Fichte als Vorspeise geben. Als Hauptgang bereiten die Teilnehmer ein Flanksteak mit schwarzem Knoblauch, Röstzwiebeln und Kohl zu. Schokolade, kandierte Oliven und Oliven-Sponge runden das Menü als Nachspeise ab.

So können Sie mitmachen

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Unter der Telefonnummer 01379/ 370 500 81 (* 0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend) können Sie sich auf einen der Plätze bewerben.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 04. März. Bitte nennen Sie uns das Stichwort „Kochkurs“, Ihre Anschrift sowie eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Das Los entscheidet, wer am 10. März zusammen mit Luisa Zerbo am Herd stehen darf. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Zu Gast in Zerbos Küche

Ende 2017 war der SÜDKURIER zu Gast in der Küche von Luisa Zerbo. Wir haben der Köchin mit der Videokamera über die Schulter geschaut und mit ihr über ihre Koch- und Backleidenschaft geplaudert. Es gab eine gegrillte und geschmorte Miso-Aubergine, dazu ein Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Knoblauch und Koriander, serviert mit gepufftem Wildreis und kleinen gerösteten Schalotten (hier geht's zum Rezept). Das Video können Sie sich hier anschauen:

Zur Person

Luisa Zerbo hat Modedesign studiert, spielt Harfe und Klavier, schreibt Koch- und Backbücher und pflegt im sozialen Netzwerk Instagram eine Art Bildertagebuch rund um das Thema Kochen und Backen. Über 3300 Nutzer interessieren sich bereits für ihre Beiträge. Zerbo möchte mit ihren Gerichten gesunden Genuss bieten. Daher kocht sie viel gluten- und zuckerfreie Gerichte. Sie selbst bezeichnet ihren Kochstil als moderne, italienische Küche mit asiatischen und arabischen Einflüssen. „Zuhause koche ich nur asiatisch, weil es eine leichte Küche mit viel Gemüse ist.“ Im Restaurant Da Gino werden hauptsächlich italienische Gerichte serviert.