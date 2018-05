Villingen-Schwenningen Gewinnen Sie drei mal zwei Gutscheine sowie eine Flasche Whisky von "Wein Riegger" in Villingen

Gewinnen Sie drei mal zwei Gutscheine sowie eine Flasche Whisky von "Wein Riegger" in Villingen

Beim ersten "Laddie-Day" (Schottische Tradition) im Süden Deutschlands bietet das Villinger Weinhaus Riegger exklusive Einblicke in das "Warehouse" und stellt das Sortiment inklusive Sonderabfüllungen und Neuvorstellungen in gemütlicher Atmosphäre vor. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und sichern Sie sich attraktive Preise.

Wir schicken Sie zum Whisky- und Rum-Festival rund um das Fasslager von "Wein Riegger"in Villingen. Das Motto zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe "Warehousedays" lautet "Islay meets Black Forest". Verschiedene Welten des Genusses werden hier miteinander verbunden: Herzhafte Speisen, feine Schokolade, Qualitätszigarren und Whisky versprechen den Gästen bei Live-Musik eine schöne Zeit im Schwarzwald.

Der "Laddie Warehouse Day" findet am Samstag, 9. Juni, ab 14 Uhr bei Wein Riegger in Villingen statt (Werner-von-Siemens-Straße 8). Gewinnen Sie bei uns drei mal zwei Wertgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro, die zum Kauf von Getränken auf dem Veranstaltungsgelände berechtigen, sowie jeweils eine Flasche Whiskey "Dailuaine 2008 Tawny Port Finish Cask Strength Riegger´s Selection". Der Zutritt ist ab 18 Jahren. Das Gewinnspiel dauert bis zum 30. Mai 2018. Die Gewinne werden per Post verschickt.