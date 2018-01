Villingen-Schwenningen Gesprächsreihe Lebens-Weise: Wenn Sucht das Leben zur Hölle macht

Bewegender Auftakt der neuen Gesprächsreihe Lebens-Weise in Villingen-Schwenningen mit einem Interview mit Margot und Werner Schaumann fesselt das Publikum.

"Wir machen heute ein Experiment und möchten etwas Neues ausprobieren", begrüßten Christa Lörcher und Knut Eike Buchmann die 40 Besucher zur Eröffnung der Gesprächsreihe Lebens-Weise im Franziskaner-Foyer. Es sei vorweggenommen, das Experiment wurde zu einem vollen Erfolg. Lörcher und Buchmann, zwei lebens- und berufserfahrene Moderatoren, laden zu jeder Gesprächsreihe besondere Menschen ein, um im öffentlichen Gespräch und Dialog mehr über deren Lebenserfahrungen, Weisheiten, Geschichten und Schicksale zu erfahren. "Heute haben wir Margot und Werner Schaumann eingeladen, um sie auf Herz und Nieren auf ihre Lebensweise zu prüfen", kündigte Buchmann die Gesprächspartner an. In einem lockeren und humorvollen Dialog stellen sich die Schaumanns vor, wie sie sich kennen und lieben gelernt haben. Gegensätze ziehen sich an, so auch bei ihnen.

Beide sind in der Goethestraße aufgewachsen, Margot evangelisch, auf gute Sitten getrimmt, mit einem Vater als Kommunalpolitiker in der SPD und Werner, katholisch, als verwöhntes Bürschle, dessen Mutter alles durchgehen ließ und dessen Vater der CDU angehörte. "Ich musste immer am Neujahrstag durchs ganze Haus gehen und allen ein gutes neues Jahr wünschen", erinnert sich Margot Schaumann. "Sie hat schon von klein auf immer eine große Gosch gehabt", so Werner, der im Alter von sechs Jahren zusammen mit Freunden in einer Laubhütte der Margot unter den Rock schauen wollte. "Kennt ihr noch die Rock'n'Roll-Klämmerle? 50 Stück hatten sie mir geboten, doch ich lehnte ab", berichtet Margot Schaumann. Heute wisse Werner, was unter dem Rock sei.

Das Publikum ist sichtlich amüsiert und man dachte, es ginge so weiter, bis an dem Punkt, als Werner über die krumme Linie in seiner Lebensgeschichte erzählte. Still wurde es und angespannt die Stimmung. "Meine Alkoholsucht wurde zu einer Familienkrankheit", erzählt Werner Schaumann. "Mit 14 Jahren hatte ich im Musikverein den ersten Kontakt mit Alkohol, an meinem 16. Geburtstag den ersten Vollrausch, liegend im Straßengraben in der Niederen Straße und ich entwickelte mich zum Quartalssäufer." Die Mutter habe ihm immer ein Schleimsüpple gekocht, damit es ihm besser ging, statt ihm anständig die Leviten zu lesen.

"Für die Familie war es schwer, er war immer betrunken, Freunde und Bekannte haben Abstand genommen. Wir wurden nicht mehr eingeladen, weil Werner sich immer daneben benahm. Ich habe ihn vom Aussichtsturm, aus dem Keller mit dem Benzinkanister in der Hand und aus dem Wald bei 20 Grad Kälte geholt. Rausgeschmissen hätte ich ihn nie", erzählt Margot Schaumann. Die Wende sei gekommen, als er eines Tages auf dem Balkon stand. "Ich dachte: spring doch, dann bin ich erlöst", so Margot Schaumann. Er sprang nicht und begab sich nach diesem Ereignis und einem Zusammenbruch bei der Fastnacht in Behandlung. "Nicht nur der Alkohol, sondern auch Nikotin und eine Tablettensucht machten meinem Körper schwer zu schaffen. Die Folgen: Gastritis, Fettleber, Herzinfarkt, Depressionen, Panikattacken, Gehörsturz, Tinnitus, Selbstmordgedanken und mit 52 Jahren arbeitsunfähig. Ich hatte zum Glück die Familie und immer die richtigen Ärzte und Psychologen und bin seit über 30 Jahren trocken. Es ist eine Gnade, so lange trocken zu bleiben."

Heute berichten die Schaumanns an Schulen und Kliniken über Suchtgefahren. "Wir gehen offen mit dem Thema um, entgegen meiner Erziehung, ja nichts nach außen durchsickern zu lassen. Viele Familien zerbrechen an Suchterkrankungen, wir sind da gemeinsam durch und inzwischen 46 Jahre verheiratet", so Margot Schaumann.