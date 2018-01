Villingen-Schwenningen Georg Fabritius (74) gestorben: Eine soziale Stimme der CDU verstummt

Der Villingen-Schwenninger baute als Dozent auch die Hochschule für Polizei mit auf

Bei vielen politischen Weggefährten herrscht tiefe Bestürzung über den Tod von Georg Fabritius, dem früheren CDU-Gemeinderat, der vergangenen Mittwoch im Alter von 74 Jahren starb. Fabritius engagierte sich seit seiner Jugend für die Christdemokraten, war aber auch über 25 Jahre bei der Hochschule für Polizei. Er baute als einer der ersten Dozenten die damalige Fachhochschule im früheren Kloster Maria Tann bei Unterkirnach mit auf. Er lehrte als Dozent für politische Bildung und Volkswirtschaftslehre, später wurde er zum Leiter des Fachbereichs Gesellschaftslehre ernannt. Seine politische Heimat war die CDU, hier engagierte er sich bis vor Kurzem für die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA). Deren Vorsitzender, Gottfried Schmidt, zeigte sich tief betroffen vom Tod des jahrzehntelangen Mitglieds und Beisitzers im CDA-Kreisvorstand. Von seiner Erfahrung und seiner vorbildlichen Geradlinigkeit hätte die gesamte CDA profitiert. Soziale Gerechtigkeit und die Nähe zum kleinen Mann seien sein Markenzeichen gewesen. Von ihm habe Schmidt als CDA-Kreisvorsitzender sehr viel gelernt: "Er gehörte zu den Politikern, die auch gegen den Strom geschwommen sind, wenn er von einem Thema überzeugt war", betonte Schmidt. Für sein Engagement wurde Fabritius mit der CDA-Landesehrennadel in Gold ausgezeichnet. Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 18. Januar, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle in Villingen statt.