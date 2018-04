Villingen-Schwenningen Gemeinderat genehmigt Millionen für den Breiten-, Spitzen- und Schulsport in Villingen-Schwenningen

Gemeinderat genehmigt Millionen für den Breiten-, Spitzen- und Schulsport in Villingen-Schwenningen

FC 08 kann sich über Stadion-Ausbau freuen, für vier Millionen Euro werden die Eisbahn II und Curlingbahn ertüchtigt, die Jugendlichen bekommen eine Skateranlage und der marode Sportplatz des Hoptbühl-Gymnasium wird schnell saniert.

Gute Nachrichten für die Sportler – egal ob im Spitzensport oder im Breitensport: Die Stadt investiert 1,35 Millionen Euro für den Ausbau des Sportplatzes im Villinger Friedengrund. Dieser Schritt ist notwendig, da der FC 08 gute Chancen hat, in die Regionalliga aufzusteigen. Der Gemeinderat genehmigte diese Summe am Mittwochabend bei zwei Gegenstimmen und einigen Enthaltungen. Auch für die Sanierung der Bahn II in der Heliosarena, die vor allem für den Breitensport genutzt wird, fließen 3,4 Millionen Euro. Während sich bei diesem Entschluss nur zwei Stadträte enthielten, gab es bei der anstehenden Sanierung der Curlinghalle für mehr als 600 000 Euro sechs Gegenstimmen und einige Enthaltungen.