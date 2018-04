Villingen-Schwenningen Gemeinderat diskutiert über Erhöhung des "Sitzungsgeldes"

Die Aufwandsentschädigungen erscheint manchen Stadträten als inzwischen zu dürftig. Pro Sitzung gibt es 40 Euro. Seit vielen Jahren gab es keine Erhöhung mehr

Die Stadträte von Villingen-Schwenningen denken über eine Erhöhung ihres "Sitzungsgeldes" nach. Denn die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich arbeitenden Ratsmitglieder wurden schon seit über 20 Jahren nicht mehr erhöht. Die VS-Kommunalpolitiker sind damit bezahlungsmäßig, mit Ausnahme ihrer Kollegen in Tübingen, offenbar das Schlusslicht im Lande.

Bei einer nichtöffentlichen Klausurtagung am vergangenen Dienstagabend, bei der es vor allem um Fragen einer effizienteren Gemeinderatsarbeit ging, beschäftigten sich die Mitglieder des Gemeinderates, wie der SÜDKURIER aus gewöhnlich gut informierten Kreisen erfuhr, ausgiebig mit der Aufwandsentschädigungen.

Wie viel Geld bekommt ein Stadtrat überhaupt? Das ist höchst unterschiedlich, denn jede Stadt kann dies eigenständig regeln. In Villingen-Schwenningen bekommen die Stadträte einen monatlichen Grundbetrag von 130 Euro pro Person. Die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden, die arbeitsmäßig noch deutlich höher belastet sind als einfache Ratsmitglieder, erhalten einen Zuschlag von weiteren 75 Euro im Monat. Außerdem erhält jedes Gemeinderatsmitglied pro teilgenommener Sitzung in den Ausschüssen und dem Gemeinderat 40 Euro. Im Durchschnitt, so hat ein Stadtrat ausgerechnet, kommen die meisten auf rund 300 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Zum Vergleich: Die Stadt Konstanz bezahlt ihren Stadträten pauschal angeblich 800 Euro Grundbetrag im Monat.

Der Entschädigung gegenüber steht ein Arbeitsaufwand, den ein Ratsmitglied auf gut 20 Stunden in der Woche beziffert, sofern man sich ordentlich auf die Sitzungen vorbereitet. Hinzu kommt: Alle Kommunalpolitiker müssen von ihren Arbeitgebern für ihre Tätigkeit zwar freigestellt werden, aber ohne Lohnausgleich. Der ein oder andere muss daher einen Verdienstausfall hinnehmen, oder aber die fehlende Zeit nacharbeiten beziehungsweise über Überstunden ausgleichen. "Dass wir drauflegen müssen, muss ja auch nicht sein", findet ein Ratsmitglied. Andere Sitzungsteilnehmer gaben in der Klausurtagung zu bedenken, dass es unter diesen Voraussetzungen auch schwierig werde, Kandidaten für dieses Ehrenamt zu finden.

Ein klares Meinungsbild gab es am Ende der Aussprache nicht. Die Fraktionen wollen das Thema zunächst intern weiter beraten. Außerdem soll die Stadtverwaltung Informationen beschaffen, was vergleichbare Städte bezahlen. Einige waren sich die meisten Räte aber, dass eine Änderung, sofern es dafür eine Mehrheit gibt, noch durch den jetzigen Gemeinderat erfolgen sollte, um den 2019 neu gewählten Gemeinderat nicht gleich mit einer Erhöhung in eigener Sache zu belasten.