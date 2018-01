Villingen-Schwenningen Gastdirigent beim Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen

Thomas Johannes Mandl präsentiert kluges Programm. Musiker beweisengroße Musizierlust

VS-Villingen – Das Neujahrskonzert 2018 des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen im so gut wie ausverkauften Franziskaner Konzerthaus begann mit einem sympathischen Grußwort von Oberbürgermeister Rupert Kubon und endete mit begeistertem Applaus im Stehen für die Musiker und ihren Gastdirigenten Thomas Johannes Mandl.

Mit einfachen, aber feinen Formulierungen des Berliner Autors Michael Ritz warb Kubon für menschliche Aufmerksamkeit, für "unser Grundgesetz, ein fabelhaftes Teil" und für die Schönheit der Weltliteratur, der Kunst und der Musik. Dann dirigiert und moderiert Thomas Mandl sein Konzertprogramm "Wiener und andere Juwelen", mit dem er sich um die Nachfolge von Jörg Iwer als fester Dirigent des Sinfonieorchesters bewirbt.

Es ist ein von Mandl in mehrerlei Hinsicht klug zusammengestelltes Programm. So bedient er einerseits die zur Tradition gewordenen Hörgewohnheiten an Neujahr, die mit Komponistennamen wie Johann Strauß Sohn und Franz Lehár oder Gattungen wie Ouvertüre, Wiener Walzer, Galopp oder Polka verbunden sind. Er präsentiert dabei andererseits aber auch Namen, die weniger oft zu hören sind wie Carl Michael Ziehrer, Riccardo Drigo und Josef Strauß. Mandl streut zudem amerikanische Film- und Musicalmelodien ein, die zwar bekannt sind, hier aber in speziellen Arrangements erklingen. Und gegen Schluss des Konzertprogramms vermutet man ihn zwar nicht, doch er passt sehr gut zu den festlichen Absichten: der Hochzeitsmarsch aus dem "Sommernachtstraum" von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Vermutlich kein Zufall ist es, dass Mandl das Programm so gestrickt hat, dass alle Orchestergruppen des Sinfonieorchesters ein- oder mehrmals besonders zur Geltung kommen: zum Beispiel die Holzbläser in der Ouvertüre zur Operette "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauß, die Streicher beim sanft wogenden Walzer "Gold und Silber" von Léhar, die zunächst gepflegt weichen und am Ende stramm zur Sache gehenden Blechbläser in Melodien aus dem Musical "Anatevka" des US-Amerikaners Jerry Bock, die Schlagwerker mit klanglichem Variantenreichtum im "Estudiantina-Walzer" von Emile Waldteufel sowie auch die Harfe, die verschiedene Male solistisch zu hören ist.

Mandl kann damit zeigen, was für Klangideale ihm im Einzelnen vorschweben. Und die reichen von Empfindsamkeit und fülliger Breite etwa bei "Moon River" von Henry Mancini über eine schwungvolle Geschmeidigkeit in der Ouvertüre zu "Cagliostro in Wien" von Johann Strauß bis zum tosenden Finale in Ziehrers "Weaner Madl'n". Mandl moderiert zwischendurch angenehm locker und bietet musikgeschichtliche Informationen in knappen Portionen zum Beispiel über die Launen von Diven oder die Genussfreude des Wiener Publikums wie auch seine Bereitschaft zu Wohltätigkeit bei den Armenbällen.

Für den starken Beifall der Zuhörer bedanken sich die Sinfoniker mit gleich drei Zugaben: Für den Donauwalzer und die Donner-und-Blitz-Polka von Strauß Sohn gibt es Bravos, der Radetzky-Marsch von Johann Strauß Vater setzt den kräftigen Schlusspunkt.

Neujahrskonzert-Termine

Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen ist mit seinem Neujahrskonzert 2018 in der Region noch viermal zu hören: am 4. Januar um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen, am 5. Januar um 20 Uhr im Bärensaal Schramberg, am 6. Januar um 19 Uhr in den Donauhallen Donaueschingen sowie am 7. Januar um 19 Uhr noch einmal im Franziskaner Konzerthaus Villingen. (gf)