vor 3 Stunden SK Villingen-Schwenningen Gas und Bremse verwechselt: Auto stürzt am Klinikparkhaus sieben Meter in die Tiefe

Extrem viel Glück, so berichtet die Polizei, hatten eine 38-jährige Mazda-Fahrerin und ihr Ehemann, als sie mit ihrem Fahrzeug am Sonntagmorgen von der zweiten Parketage des Klinikum-Parkhauses sechs bis sieben Meter in die Tiefe stürzten.