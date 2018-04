Villingen-Schwenningen Ganz Pfaffenweiler im Feuerwehr-Fieber: Kreisfeuerwehrtag wartet mit spannenden Wettkämpfen auf

Die Feier zum 150-Jährigen der Floiransjünger beginnt am Freitag mit Gottesdienst und einem Festbankett. Das große Festwochenende steigt vom 9. Juni bis zum 11. Juni.

VS-Pfaffenweiler (rod) Alles in Pfaffenweiler dreht sich derzeit um das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Die Vorbereitungen für das Großereignis vom 9. Juni bis 11. Juni sind im vollen Gange. Von weitem schon sichtbar weist von Herzogenweiler her eine Werbetafel in Form eines Hydranten auf das Jubiläum hin, die Plakate und Flyer sind gedruckt, und am Ortseingang von Rietheim kommend wirbt ein Schild in Form eines Feuerwehrautos für das Fest. Der Auftakt zum Feuerwehrjubiläum findet am Freitag, 27. April, um 17.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfaffenweiler Pfarrkirche statt. Direkt im Anschluss wird am Ehrenmal vor der Kirche ein Kranz zum Totengedenken niedergelegt. "Gemeinsam marschieren wir dann mit allen geladenen Gästen zur Festhalle zum feierlichen Festbankett", sagt Vizeabteilungskommandant Axel Zimmermann. 350 Personen sind geladen.

Spannend wird es nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, wenn sich ab dem 2. Mai jeweils montags, mittwochs und freitags zahlreiche Feuerwehren für die Abnahme der Leistungsabzeichen im Bereich der Turn- und Festhalle vorbereiten. Am 9. Juni gilt es dann beim Kreisfeuerwehrtag, alles zu abzurufen, was in der einjährigen Vorbereitungszeit trainiert wurde. "Die Wettkämpfe beginnen morgens und wir erwarten zwischen 500 und 600 Personen auf dem Schulgelände", berichtet Axel Zimmermann. Für die Bewirtung der Wehren, Besucher und Zuschauer werde es ein breites Angebot geben, so Zimmermann.

Bereits jetzt trafen sich die Wettkampfrichter und die Gruppenleiter unter der Regie von Kreisbrandmeister Florian Vetter, um die Wettkampfmodalitäten zu besprechen. "17 Gruppen haben sich für das Leistungsabzeichen in Bronze, acht Gruppen für Silber und eine Gruppe für Gold angemeldet", gibt Vetter bekannt.

Die teilnehmenden Gruppen für das Leistungsabzeichen in Bronze: Bad Dürrheim 1 und 2, Riedböhringen 1 und 2, Bräunlingen 1 und 2, Brigachtal 1 und 2, Furtwangen 1,2 und 3, St. Georgen 1 und 2, VS-Schwenningen 1 und 2, Vöhrenbach 1 und 2. In Silber: Schonach/Schönwald, Döggingen 1 und 2, Mundelfingen 1 und 2, Huberthofen, Vöhrenbach 1 und 2. In Gold. VS-Weilersbach.