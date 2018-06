Villingen-Schwenningen Gaetano Cristilli will Oberbürgermeister werden

Der Geschäftsmann aus VS bestätigt seine Ambitionen. Der 51-Jährige will als Parteiloser ins Rennen gehen.

Jetzt gibt es den ersten Bewerber, der öffentlich und ohne Umschweife seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters ankündigt. Kein Mann der Politik oder der öffentlichen Verwaltung, sondern ein Gewerbetreibender aus der Stadt: Der gelernte Speditions- und Versicherungskaufmann sowie Inhaber des Fitness-Studios G 1 in Villingen, Gaetano Cristilli (51). Er bestätigte gestern Vormittag die Gerüchte der vergangenen Tage: „Es ist wahr. Ich werde meinen Hut in den Ring werfen und kandidiere für das Amt des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen“.

Nachdem die drei bisher bekannten möglichen Kandidaten Jürgen Roth (55), Jörg Röber (37) und Marina Kloiber-Jung (35) ihre Bewerbung bisher noch nicht öffentlich bestätigt haben, ist Cristilli gestern gezielt in die Öffentlichkeit geprescht und genießt seinen Coup: „Ich wollte der erste Bewerber sein, der sagt: Ich will Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen werden.“

"Ich möchte keinen Parteizwang haben"

Cristilli, Gastarbeiterkind mit italienischen Wurzeln und in Schwenningen aufgewachsen, betonte, dass seine Kandidatur keineswegs „aus Jux“ erfolge, sondern das Ergebnis eines 30-jährigen Prozesses sei. Politisiert wurde er, so schilderte es Cristilli, einst als Schüler am Deutenberg-Schulzentrum. Ein einwöchiger Schülerbesuch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn habe ihn "fasziniert und beschäftigt". Schon seit 30 Jahren spiele er mit dem Gedanken, sich als Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt zu bewerben. Jetzt sei der Moment gekommen, in der seine Lebenssituation eine Bewerbung ermögliche.

Vor einigen Wochen habe er bereits Sondierungsgespräche mit einigen Parteien-Vertretern der Stadt geführt. Die Gespräche seien „unverbindlich“ gewesen. Er habe keine Parteiunterstützung und werde als Parteiloser kandidieren. Cristilli bestätigte, dass er 2014 auf der Liste der CDU für den Gemeinderat kandidiert habe. Für ein halbes Jahr sei er CDU-Mitglied gewesen, dann wieder ausgetreten. Zu seiner OB-Kandidatur sagte er: „Ich möchte keinen Parteizwang haben und nicht an ein Parteibuch gebunden sein.“

"Riesige Herausforderung"

Er räumte ein, dass das Oberbürgermeister-Amt „eine riesige Herausforderung“ sei. „Aber es reizt mich." Er habe in seinem beruflichen Werdegang immer wieder große Herausforderungen gemeistert. Dass er über keine Verwaltungserfahrung verfüge und politisch nicht vernetzt sei, sieht er nicht als entscheidend an. Es gebe viele erfolgreiche politische Quereinsteiger. Entscheidend seien vielmehr Führungseigenschaften und das persönliche Auftreten. „Ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich Menschen zusammenführen kann“, sagt Cristilli. Dass das einst getrübte Verhältnis zwischen dem Fußballclub FC 08, dem Crisitilli ehrenamtlich als geschäftsführender Vorstand dient, und der Stadtverwaltung wieder harmonisch sei, sieht er vor allem als Verdienst seiner Arbeit. Seine Stärken seien der Umgang und die Führung von Menschen und sein unternehmerisches Denken, das er sich in seinem Berufsleben erworben habe. Derzeit beschäftigt Cristilli 48 Vollzeit-, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte sowie Honorar-Mitarbeiter. Ein weiters Plus: Als Einheimischer kenne er "jeden Stein" in der Stadt. "Ich kenne viele Menschen hier, und viele Menschen kennen mich." Seine Eigenschaften: Gradlinigkeit und Zuverlässigkeit.

"Ich komme vom Sport"

Das sagt Cristilli, ehemaliger Freizeit-Fußballspieler und -trainer bei verschiedenen Clubs der Region. „Wenn ich antrete, will ich gewinnen.“ Sollte er zum OB gewählt werden, will er das Fitness-Studio an seine Frau und einen Neffen übergeben, und sich auf das Amt konzentrieren. Die hohen Kosten des OB-Wahlkampfs schrecken ihn nicht. Es gebe Sponsoren, die ihn unterstützten. Um im Wahlkampf den Rücken freizuhaben, will er den Geschäftsführer-Posten beim FC 08 mit dem Ende seiner Amtszeit diesen Juni beenden. „Ich werde mich nicht mehr zur Wahl stellen“, kündigte er an Cristilli. Über sein Wahlprogramm habe er sich bereits viele Gedanken gemacht. Daran werde er jetzt noch feilen. Die Inhalte will er in den nächsten Wochen präsentieren. Zuvor will er mit seiner Frau in Urlaub fliegen: Um noch einmal kurz durchzupusten, bevor der Wahlkampf richtig losgeht.