Villingen-Schwenningen Funken lodert hell

Die Eschach-Kobolde entzünden ihr Funkenfeuer: Seit 2012 wird der alte Brauch in Obereschach wieder gepflegt.

VS-Obereschach (nj) Nur schwer in Gang zu bringen waren die Flammen beim Funkenfeuer in Obereschach, da es den ganzen Tag über geschneit hatte und Holz und Reisig durch und durch nass geworden waren. Doch dank der tatkräftigen Mithilfe der Feuerwehr stand der rund zehn Meter hohe Haufen nach einer Stunde vollständig in Flammen und brannte lichterloh ab.

Und so waren doch trotz heftigen Schneefalls einige Schaulustige zum Sportgelände des SV Obereschach gekommen, um den alten Brauch, das Funkenfeuer, zu erleben, den die Eschach-Kobolde im Jahre 2012 in Obereschach aufleben ließen. Das Funkenfeuer wird in der Regel am ersten Sonntag nach Aschermittwoch entzündet und soll den Winter austreiben. Doch davon konnte keine Rede sein. Aber auch der Regen konnte an diesem Abend nicht vertrieben werden.

Für den hoch aufgeschütteten Brennhaufen hatten die Eschach-Kobolde massenhaft Brennmaterial wie Holzpaletten, Reisig und die ausgedienten Weihnachtsbäume, die der Förderverein „Freunde des SV Obereschach“ eingesammelt hatte, zusammengetragen. Und trotz des Regens stand der große Haufen bald in Flammen, die weithin sichtbar zum Himmel loderten. Umso gemütlicher war es dann in einem warmen Zelt, das die Eschach-Kobolde aufgestellt hatten.