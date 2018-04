Villingen-Schwenningen Frust über Kosten-Explosion am Schwenninger Deutenberg-Gymnasium

Verglasung und Beschichtung der Fassade werden doppelt so teuer als berechnet. Gemeinderäte üben Kritik am Freiburger Architekten und am Denkmalschutz

Für mächtigen Frust bei einigen Stadträten sorgten erneute Mehrkosten bei der laufenden Generalsanierung des Gymnasiums am Deutenberg. Dieser entlud sich am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderates gegen die Auflagen des Denkmalschutzes im Allgemeinen und den verantwortlichen Architekten Matthias Hotz aus Freiburg im Besonderen.

Was war passiert? Bei der Ausschreibung der Verglasung und der Beschichtungsarbeiten der Fassade für die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes gaben die bietenden Firmen Angebote ab, die doppelt so hoch waren wie ursprünglich vom Freiburger Architekten ausgerechnet. Das günstigste Angebot einer Firma für die Erneuerung der Fenster liegt bei knapp 1,5 Millionen Euro, die Beschichtungsarbeiten bei rund 430 000 Euro.

Andreas Flöß, Fraktionschef der Freien Wähler und selbst Architekt, konnte nur den Kopf schütteln. Die Stadtverwaltung sei in diesem Falle unschuldig. "Da holt man sich eigens einen renommierten Architekten und der übersieht Kosten in Höhe von rund 100 Prozent", beklagte er. Neben diesem individuellen Fehlverhalten übte er massive Kritik an den Denkmalbehörden. In Deutschland gebe es 53 Schulen diesen Typs, aber ausgerechnet die eine in Schwenningen werde unter Denkmalschutz gestellt. Dort arbeiteten die Baufirmen jetzt mit "Zahnbürste und Pinzette". Der Architekt, so klagte Flöß, hätte hier mit dem Denkmalamt reden müssen, um in gewissen Bereichen zu wirtschaftlicheren Lösungen zu kommen. Jetzt sei es zu spät und müsse den Mehrkosten zähneknirschend zustimmen, um die Sanierung und den geplanten Wiedereinzug der Schüler nicht zu verzögern. Klaus Martin (CDU) monierte, dass die Stadt nun zwar teure Fenster installiere. Doch aufgrund des Denkmalschutzes sei die Wärmedämmung weit von den heutigen Standards entfernt. Sein Fraktionskollege Gunther Dreher betonte, es könne mit den Kostensteigerungen nicht so weiter gehen. Es müsse doch möglich sein, mit dem Denkmalamt zu verhandeln und zu einem Ausgleich zu kommen.

Baubürgermeister Detlev Bührer relativierte die Kritik. Er gehe inzwischen Landesamt für Denkmalpflege "aus und ein" und habe einiges erreicht. Er wies darauf hin, dass die Stadt für diese Schulsanierung 913 000 Euro Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen des Denkmalschutzes bekomme. Außerdem sei die Stadtverwaltung nicht untätig geblieben und habe die beiden Gewerke ein zweites Mal ausgeschrieben, um bessere Ergebnisse zu bekommen. Allerdings erfolglos. Bührer begründete dies mit der Vollbeschäftigung im Baugewerbe und den steigenden Baukosten. Er räumte aber auch ein, dass der Architekt offenbar den Aufwand für die Verglasung unterschätzt habe.

Für Dirk Sautter (CDU) und Ernst Reiser (FW) war angesichts dieser Fehlkalkulationen indes das Maß voll. Beide erklärten, sie könnten nicht zustimmen. Doch eine breite Mehrheit winkte die Mehrkosten durch. Im Mai soll nun Architekt Matthias Hotz im Rat umfassend Rechenschaft über die Kostenentwicklung ablegen.