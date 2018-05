Villingen-Schwenningen Frühjahrsmarkt findet erneut ohne Rummel statt, neuer Standort Messegelände in Schwenningen wird noch geprüft

210 Händler bieten Waren in der Villinger Innenstadt an, kleine Kinderkarussells als Ersatz für den Rummel. Schausteller kommen nicht mehr an den Standort Friedengrund

Villingen-Schwenningen (cho/sk) Der traditionelle Frühjahrsmarkt, der am Donnerstag, 10. Mai startet und bis Sonntag, 13. Mai, dauert, findet erneut ohne den Rummel im Friedengrund statt. Keine Ergebnisse gibt es im Moment auch bei der angedachten Verlegung des Rummels auf das Schwenninger Messegelände. Der Gemeinderat hatte im Dezember 2017 dieser Verlegung zugestimmt. Immer weniger Schausteller hatten Interesse nach Villingen zu kommen, weil das Gelände am Friedengrund zu abgelegen ist.

Oberbürgermeister Kubon hatte bereits im Dezember gebremst und es in Frage gestellt, ob der erste Rummel dort bereits im Herbst diesen Jahres stattfinden kann. Klar war, dass der Vorlauf für den Termin im Mai zu knapp war. Jetzt bestätigte die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner: „Ein Rummel auf dem Messegelände ist frühestens 2019 umzusetzen.“

Im Moment sei man weiterhin damit beschäftigt, die Gegebenheiten vor Ort, also Anschlüsse für Wasser und Strom, zu überprüfen. Gemeinderat und Stadtverwaltung erhoffen sich von dieser Verlegung einen Anreiz für die Schausteller, verstärkt nach Villingen-Schwenningen zu kommen, weil die Stadt dann ein Gelände mit guter Infrastruktur und viel Platz anbieten kann. Bislang stellte die Stadt zwei Standorte für Festplatzbetrieb zur Verfügung. In Villingen ist dies der Festplatz auf dem Friedensgrund. Dort wurden jährlich zweimal zur Herbst- und Frühjahrsmesse auf 10 000 Quadratmeter Fläche Fahrgeschäfte und Marktstände aufgebaut.

Zuletzt kamen aber immer weniger Schausteller mit Fahrgeschäften auf diesen ungeliebten Platz, so dass der Rummel im vergangenen Frühjahr und Herbst komplett ausfiel. Zusätzlich wird der Platz auch von Zirkussen und großen Flohmärkten frequentiert. In Schwenningen dient der „Gustav-Strohm-Parkplatz“ mit rund 4000 Quadratmeter als Festplatz. Ohne Einschränkungen findet ab Donnerstag der Frühjahrsmarkt in der Innenstadt von Villingen statt.

Die ganze Fußgängerzone ist an diesen Tagen voller Händler. An rund 210 Ständen bieten diese während des Marktes ihr breites Warenangebot an. Die Besucher haben die Auswahl zwischen Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Software, kleinen Snacks, Haushaltswaren, Schmuck, Lederwaren, Blumenschmuck, Sportartikel und einer bunten Palette von Süßwaren. Viele Spezialhändler führen ihre Produkte wie Pfannen, Putzmittel oder Spezialreiniger am Stand vor. Auch die Marktschreier vor dem Riettor, die prall gefüllte Obstkörbe und viele Käsevariationen anbieten, sind wieder mit von der Partie. Am Ende der Niederen Straße, der Bickenstraße und der Oberen Straße stehen Kinderkarussells als kleiner Ersatz für den augefallenen Rummel. Der Markt findet werktags in der Zeit von 9 bis 18.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr statt.