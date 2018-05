Villingen-Schwenningen Frau Kaufmanns Gespür für Schuld: Einblick in den Alltag einer ehrenamtlichen Bewährungshelferin

Mit Geduld, Herz und einem großen Sinn für Realität: Gisela Kaufmann begleitet seit zehn Jahren straffällige Frauen als ehrenamtliche Bewährungshelferin.

Wem das Leben mehr als nur ein Bein gestellt hat, wer mehr als nur gestolpert ist, dem kann es passieren, dass er sich irgendwann in einem Café in Schwenningen wiederfindet und Gisela Kaufmann gegenübersitzt – offenes Gesicht, Brille, rötliche Haare – die fragt: "Wir geht es Ihnen?", "Ist seit unserem letzten Treffen etwas passiert?", "Waren Sie bei der Therapie?", "Haben Sie die Sozialstunden abgearbeitet?"

Gisela Kaufmann ist ehrenamtliche Bewährungshelferin für das Amtsgericht Villingen-Schwenningen. Sie sorgt dafür, dass verurteilte Straftäter sich an die Auflagen halten, die ihnen der Richter mitgegeben hat.

Bis zu sechs Klienten dürfen die Ehrenamtlichen gleichzeitig betreuen. Kaufmann hat meistens sechs. Inzwischen nur noch Frauen. "Ich hab einfach gemerkt, dass ich da einen besseren Zugang habe."

Insgesamt zehn Ehrenamtliche sind für Villingen zuständig. Michael Gruber leitet das Team. Er wählt aus, wer welchen Fall bekommt. Sexualstraftäter und gewaltbereite Straftäter werden den Ehrenamtlichen nicht zugeteilt. Das ist der einzige Unterschied zu den Hauptamtlichen. Ansonsten haben auch sie die volle Verantwortung für ihren Klienten. Wenn Gruber Kaufmann eine Akte schickt, hat sie ein paar Tage Zeit, zu entscheiden. "Ich habe noch nie abgelehnt", sagt sie.

Einmal im Monat trifft sie sich mit jeder Klientin. Sie kann selbst bestimmen, wann, wie oft und wo. Das erste Gespräch legt sie meist in das Büro der Bewährungshilfe. Gegenüber des Amtsgerichts in Villingen. Dann treffen sie sich an neutralen Orten. Meistens ein Café.

Kaufmann gegenüber sitzen dann Frauen, die gestohlen haben – meist Luxusgüter wie Lippenstift oder Parfüm – , die betrogen, mit Drogen gehandelt oder Geld unterschlagen haben. In ihrem jüngsten Fall eine Million Euro mittels einer fingierten Baufirma. Das ist auch für Kaufmann einer der bislang spektakulärsten Fälle. "Vieles", sagt sie, "passiert aus Frust."

Sie muss kontrollieren, ob die Weisungen eingehalten werden, sie muss keine besseren Menschen aus den Verurteilten machen. Ihre einzige Aufgabe und gleichzeitig die schwerste, wenn man so will, menschlich sein: "Es ist schön, zu sehen, wie viele aufgebaut gehen, nach einer halben Stunde Gespräch." Sie geht auch schon mal mit zum Jobcenter oder vermittelt einen Schuldnerberater. Ihre Fehler aber müssen die Klienten selbst einsehen. "Einige ändern wirklich was, andere nicht." "In der Regel sieht man sich hinterher nicht mehr wieder", sagt Kaufmann. In der Bewährungshilfe ist das ein gutes Zeichen.

Kaufmann ist jetzt 63 Jahre alt, sie ist gelernte Erzieherin und Familientherapeutin, war in der Jugendhilfe tätig. Heute ist sie noch als Sterbebegleiterin im Einsatz und betreut psychisch kranke Menschen im Auftrag der Caritas. Das Menschliche, es ist Gisela Kaufmanns Alltagsgeschäft. Sie ist kein Gutmensch, sie hat kein Helfersyndrom, sie ist jemand, der weiß, wie schwer das Leben für manche sein kann und wie leicht für andere, eine Hand zu reichen. Sie sagt: "Ich glaube, dass man im Leben mehr Chancen haben sollte."

Menschen können sich ändern

Ein halbes Jahr dauert die Ausbildung, Richter, Staats- und Rechtsanwälte erklären ihnen das Recht, erklären, wie eine Akte zu lesen ist und was der Unterschied zwischen einer Weisung und einer Auflage im Bewährungsauflagenkatalog ist. Therapiestunden und Urinkontrollen beispielsweise sind Weisungen, ein Verstoß dagegen wird nur selten bestraft. Anders bei Auflagen wie Geldbußen oder Sozialstunden. Die Nachweise lässt sich Kaufmann schriftlich geben. Wer beharrlich gegen seine Auflagen verstößt, wird erneut einem Richter vorgeführt. Einmal im Monat schreibt Kaufmann einen Bericht an das Gericht. "Geht es um die Sozialprognose nach einer erneuten Straftat, sind Bewährungshelfer mitunter das Zünglein an der Waage", sagt Michael Gruber.

Zehn Jahre ist es her, dass Gisela Kaufmann das gelernt hat, 50 Klienten hat sie seitdem betreut. "Ich habe keine Minute bereut." Eine durchschnittliche Bewährungszeit dauert zwei bis drei Jahre. Kommen neue Straftaten dazu – meist kleine Diebstahl oder Drogendelikte – verlängert sich die Bewährungszeit mitunter auf sechs oder sieben Jahre. "Meine unendlichen Geschichten", nennt Gisela Kaufmann diese dann. Zwei davon hat sie zur Zeit. Eine endet im Mai. Dreimal war die Frau rückfällig geworden. Dreimal war es Diebstahl. Kleinigkeiten eigentlich. Dann hatte es dem Richter gereicht, sie musste sechs Wochen ins Frauengefängnis nach Schwäbisch Gmünd. "Das Gefängnis", sagt Kaufmann, "hat die Frau total verändert". Sie hat sich einen Hund gekauft, den zuvor vehement geführten Sorgerechtsstreit mit ihrem Mann beigelegt, kurzum: sie hat ihr Leben wieder in den Griff bekommen. "Ich glaube", sagt Kaufmann, "sie hat es verstanden".

Mitleid, wiederholt sie langsam, nein, das habe sie eigentlich nicht. Auf der Suche nach einem besseren Gefühl dreht sie die Brille in ihrer Hand, legt sie wieder hin. "Bedauern", sagt sie, "manche bedauere ich".

Von einer einzigen Klientin bekommt sie einmal im Jahr noch eine Karte. "Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten", steht darauf. Mehr nicht. Gisela Kaufmann ist das genug.

Helfer gesucht

Die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg sucht ständig nach ehrenamtlichen Helfern. Wer sich engagieren möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein und sollte ein ausgeprägtes Maß an Lebenserfahrung sowie Empathie mitbringen. Weitere Informationen gibt es bei der für Villingen-Schwenningen und Donaueschingen zuständigen Stelle der Gerichts- und Bewährungshilfe in Rottweil unter Telefon 0741/1752692-0 oder per E-Mail an Michael.Gruber@bgbw.bwl.de.

So funktioniert die Bewährungshilfe

Die Bewährungshilfe in Villingen-Schwenningen ist angegliedert an die Abteilung in Rottweil. Aktuell betreuen dort 30 Mitarbeiter 72 Klienten. 2008 wurde das erste ehrenamtliche Team vor Ort geschult. In VS besteht das Team aus zehn Mitarbeitern, fünf Frauen und fünf Männer. Die Mitarbeiter sind ehemalige Rektoren, pensionierte Gymnasiallehrer, Selbstständige, Rentner, Mütter in Elternzeit oder hauptamtliche Sozialarbeiter. Die meisten sind zwischen 50 und 65 Jahre alt. Die Praxis: Ein Ehrenamtlicher betreut maximal fünf Klienten. Pro Klient und Monat gibt es eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro. Die Ausbildung dauert ein halbes Jahr. In den regelmäßig stattfinden Seminaren lernen die Ehrenamtlichen, Akten zu lesen sowie das Rechtswesen, die Arbeit von Richtern, Staats- und Rechtsanwälten kennen. Den Ehrenamtlichen werden keine Sexualstraftäter oder gewaltbereite Straftäter zugeteilt. Ein Drittel der Klienten kommt aus dem Vollzug, die Reststrafe wurde also zur Bewährung ausgesetzt, zwei Drittel kommen direkt aus einem Verfahren. Eine Bewährungszeit dauert in der Regel drei Jahre. Die Rückfallquote im Bezirk Rottweil liegt zwischen 15 und 20 Prozent.