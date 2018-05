Villingen-Schwenningen Folgen einer schweren Rauchgas-Vergiftung: 13-Jähriger aus Villingen-Schwenningen stirbt in Spezialklinik

Das Feuer war am 1. Mai in einer Schwenninger Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Noch liegen keine Erkenntnisse über die Brandursache vor.

Der 13-jährige Junge, der nach einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Espanstraße am 1. Mai (wir berichteten darüber) mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in eine Stuttgarter Spezialklinik gebracht wurde, erlag in der Nacht von Freitag auf Samstag seinen Verletzungen. Das gab die Polizeidirektion bekannt.

In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Espanstraße in Schwenningen war am Dienstagmorgen der Brand ausgebrochen. Während die Bewohner aus den unteren Wohnungen des mit drei Familien bewohnten Hauses das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten, konnten sich von einer fünfköpfigen Familie in der Dachgeschosswohnung lediglich vier Personen rechtzeitig ins Freie retten.

Der Vater versuchte noch, seinen 13-jährigen Sohn aus der Wohnung zu holen, scheiterte jedoch, da die Rauchentwicklung inzwischen zu groß geworden war. Der Feuerwehr sowie einer Vielzahl von Einsatzkräften gelang es schließlich, den 13-Jährigen aus der stark verrauchten Wohnung zu bergen. Am Freitag waren noch Brandsachverständige vor Ort, Ergebnisse liegen aber noch nicht vor, betont Polizeisprecher Michael Aschenbrenner.