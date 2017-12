Villingen-Schwenningen Feuerwehreinsatz: Plötzlich steigt Rauch aus einem Wohnhaus

Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in die Erbsenlachen aufgebrochen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem Einsatz in einem Wohnhaus in den Erbsenlachen aus.

Anwohner hatten eine Rauchentwicklung gemeldet. Nachdem von den eintreffenden Einsatzkräften ausgeschlossen wurde, dass es sich um einen Brand handelt, waren die 25 Feuerwehrleute vor Ort damit beschäftigt, die Ursache für die Rauchentwicklung in dem vierstöckigen Gebäude zu suchen, zu der nach ersten Informationen an einer Versorgungsleitung in einer Küche gekommen war.

Der Grund dafür konnte bis dato noch nicht gefunden werden. Das Wohngebäude wurde vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.