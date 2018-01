Villingen-Schwenningen Feuerwehrchef Bockemühls cleverer Drehleiter-Deal

Nach dem scheren Schaden an der Schwenninger Drehleiter: Stadt kauft jetzt gebrauchten Drehleiterwagen. Ärgerlichen Unfall zum Positiven gewendet. Auch Feuerwehr Pfaffenweiler profitiert davon

Die Stadt wird für die Feuerwehr eine gebrauchte Drehleiter samt Fahrzeug anschaffen, nach dem die Schwenninger Drehleiter im Dezember bei einem Unfall an einer Hauswand hängen bleib und schwer beschädigt wurde. Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl stellte gestern dem Gemeinderat eine clevere Ersatzbeschaffung vor, die von allen Seiten gelobt wurde.

Wie vom SÜDKURIER kürzlich berichtet, war das Schwenninger Drehleiter-Fahrzeug beim Abfahren des Feuerwehrrettungswegs auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt trotz Einweiser an einer Hauswand hängen geblieben. Der Korb der Leiter und das obere Leiterelement wurden stark beschädigt und waren nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden wird mit rund 150 000 Euro beziffert.

Da die Feuerwehr zur Menschenrettung eine funktionierende Drehleiter braucht, hat die Stadt beim Hersteller Magirus umgehend ein Leihfahrzeug geholt. Inzwischen aber hat Feuerwehrkommandant Bockemühl nachgedacht, recherchiert und mit spitzen Bleistift gerechnet. Und hat darauf hin eine wirtschaftliche Lösung gefunden: Der Kauf eines gebrauchten Drehleiterfahrzeugs, Baujahr 1991, für 34 000 Euro. Das ist ungefähr so viel Geld wie das Ausleihen des Ersatzfahrzeugs bis Ende April kostet. Bis dahin soll die Schwenninger Drehleiter vom Hersteller wieder repariert sein.

Da das Kaufen ungefähr so viel kostet wie das Ausleihen, empfahl der Kommandant dem Gemeinderat den Kauf. Denn wenn die Schwenninger Drehleiter repariert und wieder im Dienst ist, könnte der gebrauchte Wagen die 47 Jahre alte Drehleiter in Pfaffenweiler ablösen. Dies wäre eine deutliche Verbesserung für die Feuerwehr, weil das gebrauchte Drehleiterfahrzeug deutlich moderner ist als das alte in Pfaffenweiler und statt 22 Meter bis auf 30 Meter ausgefahren werden kann. "Die Reparatur der Schwenninger Drehleiter zahlt die Versicherung", informierte Bockemühl. Und: Wenn die Stadt das gebrauchte Fahrzeug kauft, verzichtet der Hersteller auf die bereits angefallenen Kosten für das derzeitige Mietfahrzeug. Zu guter letzt überzeugte Bockemühl den Rat auch mit dem Hinweis, dass das zu kaufende Fahrzeug im Gegensatz zu einem Neufahrzeug sogar noch in das derzeitige Pfaffenweiler Feuerwehrgerätehaus hineinpasst.

Clever gelöst, befanden auch alle Gemeinderatsfraktionen und stimmten für die Neuanschaffung. OB Kubon wird die Anschaffung mit einem Eilentscheid beschleunigen.

Der neue Wagen

Die Feuerwehr VS verfügt über drei Drehleiterfahrzeuge. Je eines in der Abteilung Villingen, Schwenningen und Pfaffenweiler. Das Fahrzeug, das nun gekauft wird, ist ein Iveco-Magirus DLK 23/13, Baujahr 1991 mit 110 000 Kilometer. Es ist sofort verfügbar.