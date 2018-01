Villingen-Schwenningen Feueralarm unterbricht die 40er-Feier der Schanzelzunft

Zahlreiche Ehrungen beim Taufball im Münsterzentrum.

Die Villinger Schanzelzunft feierte am Freitag nicht nur ihren Taufball sondern beging zugleich ihren vierzigsten Geburtstag. Andreas Wilhelm, aktuell Zunftmeister der Schanzelzunft, und Katja Wälde als zweite Zunftmeisterin führten ein vollbesetztes Haus im Villinger Münsterzentrum durch einen fetzigen Abend.

Neben vielen örtlichen Zünften und Fastnachtsvereinen aus der Region hatte man auch gleich drei Guggemusiken zu Gast, die mit der hauseigenen Band "Schanzel´n´Roses" um die Wette musizierten und für einen lautstarken Auftakt der Schanzelfastnacht sorgten. Nachdem die jüngsten Mitglieder der Zunft auf der Bühne gezeigt hatten, dass sie auch schon Fastnacht feiern können, ließ der erste Zunftmeister in einem sentimentalen Rückblick die vergangenen 40 Jahre Revue passieren.

Während ein Mensch mit 40 langsam erwachsen wird, sei man als Verein in der regionalen Fastnacht angekommen, gefestigt und etabliert. Die sieben Gründungsmitglieder, die vor vierzig Jahren mit der selbst entworfenen Scheme der Villinger Fastnacht ein weiteres, vom Schwarzwald geprägtes Gesicht geben wollten, nahmen sich einen einfachen Schwarzwälder Bauern zum Vorbild und formten aus Knetmasse das Modell und ließen die ersten Schemen fertigen. Nach diversen Höhepunkten wie die Aufnahme als Mitglied der Schwarzwälder Narrenvereinigung und Teilnahme an den doppelstädtischen Umzügen und auch Rückschlägen, hierzu gehörte die zwangsläufige Aufgabe des Vereinsheims im Welvert, sei man jetzt in der Tat angekommen und könne sich über einen stabilen Bestand von etwa 120 Mitgliedern freuen.

Ein Indiz dafür, dass diese Zahl vorläufig ist, war nach einem abwechselungsreichen Abendprogramm um Mitternacht die Taufe der neuen Aktiven. Auch in diesem Jahr standen wieder zehn Mitglieder auf der Bühne, die entweder neu dabei sind oder die, jetzt 16 alt, aus der Vereinsjugend nachrückten. In der gewohnt schaurig schönen Zeremonie wurden sie getauft und erhielten das Recht zugesprochen, ab sofort das Schanzelhäs öffentlich tragen und den Verein als aktives Mitglied vertreten zu dürfen. Ebenso feierlich war bereits am Beginn des Abends die Ehrung langjähriger Mitglieder verlaufen. Unter den Geehrten befanden sich viele ganz junge Mitglieder, die seit fünf Jahren dabei sind (wir berichten noch).

Durch einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage wurde die feierliche Taufzeremonie der Schanzelzunft am Freitag jäh unterbrochen. 20 Minuten nach Mitternacht war die Villinger Feuerwehr durch den Fehlalarm der Anlage mit zwei Fahrzeugen angerückt, konnte den Einsatz glücklicherweise als Fehler identifizieren und den Alarm nach wenigen Minuten ohne Evakuierung beenden. Für den kleinen Verein, der mit viel Engagement und Herzblut zu seinem vierzigjährigen Geburtstag eine Veranstaltung organisiert hatte, die über den normalen Rahmen hinaus ging, war dies natürlich sehr ärgerlich, so war im Umfeld der Feier zu hören.