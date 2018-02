VS-Villingen Fasnetsuche: Glonkis sorgen für Gänsehaut

Tausende säumen die Bickenstraße am Sonntagabend bei der traditionellen Fasnetsuche der Glonki-Gilde. Vor allem ein Programmpunkt sogt bei den Besuchern für leuchtende Augen.

Ein Glonki war schon früher da. Etwa einen Meter hoch steht er am frühen Sonntagabend plötzlich auf dem Brunnen in der Bickenstraße – dem Platz, auf dem normalerweise die Figur der Altvillingerin steht. Letztere weilt derzeit im Restaurationsbetrieb. Und wie Ersterer dort hinkam, das erklärt Jochen Munz noch auf der Treppe zum Bickentor-Balkon. Der Katzenmusik habe man den Brunnen-Glonki zu verdanken. Darauf ein dreifaches "Miau-Miau-Miau".

Um Viertel nach sieben setzt der Trommlerzug zum Schlussakkord an. Zuvor haben bereits die Krawatzi-Ramblers für Stimmung gesorgt unter den Tausenden, die sich bei eisigen Temperaturen am Sonntagabend in die Villinger Innenstadt begeben haben. Mit oder ohne Häs. Mit oder ohne Glühwein. Aber immer mit bester Laune und Vorfreude, ob der närrischen Tage, die dem Städtle jetzt ins Haus stehen.

Als Jochen Munz den Balkon schließlich erklommen hat, bekommt OB Kubon einen närrischen Reim nach dem anderen ab. Es reicht von Seilbahn bis erneuter Amtszeit. Auch ein Geschenk wolle man dem OB machen, wenn er noch einmal kandidiere: Eine Scheme werde man anfertigen, sagt Munz. Und auf der Leinwand erscheint das Gesicht Angela Merkels. Der Schemenschnitzer steht wohl zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, wohl aber die junge Fasnet. "Rhabarber-Ahoi", sagt Munz, das Tor geht auf und mit den kleinen Glonkis kommt die Fasnet ins Städtle.

Wie es scheint, werden nicht nur die Besucher jedes Jahr mehr – in diesem Jahr reichte die Menschenmenge vom Bickentor bis zur Mitte der Rietstraße hinaus – auch das Feuerwerk wird jedes Jahr noch ein wenig größer, schöner, aufwendiger. Nicht nur einmal geht ein Raunen durch die Menge, ob des Lichterspektakels, das über dem Bickentor den Nachthimmel erhellt. In diesem Sinne: auf die Pyrotechniker, auf die Villinger, auf die Fasnet: ein dreifaches "Rhabarber – Ahoi", "Rhabarber – Ahoi", "Rhabarber – Ahoi".