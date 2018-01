Villingen-Schwenningen Fahren auf Villingens Straßen: Die Krux mit den Löchern

Viele Straßen in der Doppelstadt sind in einem schlechtem Zustand. Ein großer Teil der Schäden wird durch die Witterung verursacht und verschlimmert.

Auf vielen Straßen in Villingen-Schwenningen rumpelt es gewaltig, wenn man mit dem Auto fährt. Ein nicht unbedeutender Teil des Straßennetzes der Doppelstadt ist in einem sanierungsbedürftigem Zustand. Besonders deutlich wurde dies dieser Tage im Villinger Habsburgerring, wo Anwohner über zahlreiche und große Schlaglöcher klagen. Ein ähnliches Bild bietet die Sebastian-Kneipp-Straße.

Für den Straßenzustand im Habsburgerring seien wesentlich drei Faktoren ausschlaggebend, sagt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt. "Erstens eine alte Bausubstanz, zweitens eine starke Verkehrsbelastung und drittens hauptursächlich die witterungsabhängigen Frost- und Tauübergänge."

Dass im Habsburgerring und an anderen Stellen Handlungsbedarf besteht, haben auch die Verantwortlichen bei der Stadt erkannt. Denn teilweise wurden Schlaglöcher mittlerweile ausgebessert. "Zur Verkehrssicherung führt die Stadt regelmäßig Straßenkontrollen durch", sagt Madlen Falke. Gefundene Straßenschäden werden dann möglichst zeitnah durch die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) behoben.

Potenzielle Gefahrenstellen werden hingegen sofort abgesichert oder geflickt, versichert Pressesprecherin Falke. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es aber nicht möglich, dass alle erfassten Schlaglöcher sofort behoben werden. "Für einen wirtschaftlichen Einsatz der TDVS werden daher für einen späteren Zeitpunkt komplette Straßenzüge in das Arbeitsprogramm aufgenommen." Dafür halte die TDVS eine entsprechende Zahl an Mitarbeitern und technisches Gerät bereit.

Wie viel die Stadt für diese Ausbesserungsmaßnahmen ausgibt und wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Denn die Kosten und der Arbeitsaufwand richten sich nach Witterung und Verkehrsbelastung, erklärt Pressesprecherin Madlen Falke. Für 2018 seien zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen durch die TDVS 1,25 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt worden.

Auf eine grundlegende Sanierung werden die Autofahrer aber weiterhin sowohl bei der Sebastian-Kneipp-Straße als auch beim Habsburgerring warten müssen. Denn in einer 2016 von der Verwaltung erstellten Prioritätenliste ist die erstgenannte Straße mit Priorität fünf versehen, steht also ganz am Ende. Letztgenannte Straße genießt immerhin noch Priorität drei. Dennoch stellt Madlen Falke klar: "Für das Jahr 2018 ist keine grundhafte Sanierung des Habsburgerrings vorgesehen."

Das Straßennetz VS

Das Straßennetz in Villingen-Schwenningen umfasst rund 465 Kilometer und ist damit eines der größten Straßennetze im Land. Noch nicht mit eingerechnet sind die Feldwege. Rechnerisch müssten jährlich 13 Kilometer Straße erneuert werden, um den Erhalt zu gewährleisten. Für 2018 stehen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen durch die TDVS 1,25 Millionen Euro bereit. (tol)