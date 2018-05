Villingen-Schwenningen FDP-Chef Christian Lindner beeindruckt beim VS-Forum in Villingen

FDP-Chef Christian Lindner beeindruckt beim VS-Forum in Villingen

Begeisterter Beifall gab es von rund 800 Besuchern bei der SÜDKURIER-Veranstaltung im Theater am Ring. Nach der Rede wurde Lindner umlagert wie ein Popstar. Mit Bildern und Video!

Das Publikum strömte in Scharen. Rund 800 Besucher aus der Region wollten gestern Abend beim VS-Forum des SÜDKURIER im Theater am Ring Christian Lindner erleben, die Lichtgestalt der Freien Demokraten. Für seine brillante Rede gab es für Lindner, den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der FDP, am Ende begeisterten Applaus.

Seit 19 Jahren gibt es bereits das "VS-Forum" als politische und gesellschaftliche Diskussionsplattform des SÜDKURIER. Aber: "Einen Vorsitzenden der Freien Demokraten hatten wir hier noch nie", hob Chefredakteur Stefan Lutz die Besonderheit dieses Abends hervor.

Über welche politischen Talente der 39-Jährige Nordrhein-Westfale verfügt, konnte das Publikum eindrucksvoll erleben, als Lindner, der mit einem Interview gerechnet hatte, aus dem Stegreif 20 Minuten plakativ durch die globale-, die europäische und die Bundespolitik mäanderte. Die Welt, postulierte Lindner, stehe nicht vor einem Wandel, sondern vor "einer Zeitenwende", wie sie die Anwesenden nicht erlebt hätten.

Die Antworten auf Trump und Putin, auf den Brexit und den Aufstieg Chinas zur Supermacht sei eine Stärkung Europas, das sich den großen Fragen stellen müsse, ohne die regionalen Besonderheiten in Europa einzuebnen. Der französische Präsident Macron sei die große Chance, Europa zu stärken. Einer Vergemeinschaftung der Schulden Europas erteilte er indes eine klare eine Absage. Wichtig bleibe die finanzielle Eigenverantwortung der EU-Staaten, sagte er unter großem Beifall.

Lindners liberales Szenario für Deutschland: Entbürokratisierung, Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Steuersenkungen. Außerdem Gas geben bei der Digitalisierung und ein neues Einwanderungsgesetz, das den Wohlstand des Landes sichert. Die Rede begeisterte. Lindner wurde nach der Veranstaltung umlagert wie ein Popstar.

Ein Interview mit Christian Lindner lesen Sie am Dienstag in unserem Politik-Teil