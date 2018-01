Villingen-schwenningen Ertappter Ladendieb beißt in Villinger Supermarkt zu und flüchtet

Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Oberen Straße wird leicht verletzt.

Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Oberen Straße ist am Samstagmittag Opfer eines renitenten Ladendiebes geworden. Der Dieb hatte nach Angaben der Polizei eine Flasche Jägermeister gestohlen, wobei ihn der Mitarbeiter erwischte und festhielt. Erst habe der bislang unbekannte Langfinger vergebens aus seiner Jacke schlüpfen wollen, um dem Griff des Mitarbeiters zu entwinden, und dann den Mitarbeiter gebissen. Dieser lockerte kurz seinen Griff, so dass sich der Unbekannte in Richtung Münsterplatz wegrennen konnte. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.