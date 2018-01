Villingen Erster Kleidermarkt für Fasnetkostüme in Villingen

Erster Kleidermarkt für Fasnetkostüme in Villingen

Am 13. Januar im Gemeindehaus St. Bruder Klaus. Erlös ist für Romfahrt der Ministranten

VS-Villingen – Der erste Villinger Fasnet-Kleidermarkt findet am Samstag, 13. Januar, im Gemeindehaus St. Bruder Klaus statt.

Die Kleidermärkte insbesondere für Kinderbekleidung haben in St. Bruder Klaus eine lange Tradition. Es gibt sie seit genau 30 Jahren und seither haben über 100 Kleidermärkte stattgefunden. Warum nicht das Ganze mal nur für Fasnet-Bekleidung – und zwar für Groß und Klein? Das dachten sich das Gemeindeteam, das Kleidermarkt-Team und die Ministranten von St. Bruder Klaus und möchten das nun vor der Fasnet in die Tat umsetzen. Sie laden zum ersten Gebrauchtkleidermarkt für Fasnetkostüme und -utensilien.

Wenn die Fasnetkleider zum Gebrauchtkleidermarkt gegeben werden, können die Besitzer anderen damit noch eine Freude machen – und zwar doppelt: Erstens demjenigen, der das Stück haben möchte für die bevorstehende Fasnet, und zweitens den Ministranten von St. Bruder Klaus. Mit dem Erlös des Basars wird nämlich die diesjährige Ministrantenwallfahrt nach Rom unterstützt.

Je nach Anzahl der abgegebenen Teile fällt eine geringe Bearbeitungsgebühr an. Die Kleider können am 13. Januar von 8 bis 9.30 Uhr im Gemeindehaus St. Bruder Klaus im Goldenbühl, Offenburger Straße 29 a in Villingen, abgegeben werden. Der Verkauf findet zwischen 10 und 12 Uhr statt. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr werden nicht verkaufte Stücke zurückgegeben.