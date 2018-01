Villingen-Schwenningen Ernüchternde Bilanz: Nur 41 Elektroautos auf VS-Straßen

Seltener Anblick von E-Fahrzeugen in Villingen-Schwenningen. Lade-Infrastruktur aber gut – erst kürzlich wurde eine sechste Säule aufgebaut.

Tesla und Co. bestimmen viele Schlagzeilen, doch die Realität sieht anders aus: Elektrofahrzeuge sind in Villingen-Schwenningen selten zu sehen, auch wenn die Infrastruktur passt. Sechs Ladesäulen stehen in der Doppelstadt zur Verfügung – die neueste stellten die Stadtwerke (SVS) jetzt am Villinger Hallenbad auf. 48 489 Autos fuhren Ende vergangenen Jahrs auf den VS-Straßen. Und wie viele waren davon wohl reine Elektrofahrzeuge? Genau 41 Stück, wie Kristina Diffring, Referentin des Landrats, bestätigte.