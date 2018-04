Villingen-Schwenningen Erneute Schlappe des Spitalfonds gegen fristlos gekündigte Heimleiterin

Eine erneute juristische Bauchlandung muss der Spitalfonds Villingen im Fall der 2016 fristlos gekündigten Heimleiterin des Heilig-Geist-Spitals hinnehmen.

Der Spitalfonds hatte ihr die Verwicklung in angeblich dubiose Beschaffungen von Nahrungsergänzungsmittel vorgeworfen. Jetzt hat auch das Landesarbeitsgericht Freiburg in zweiter Instanz die außerordentliche Kündigung der Heimleiterin für unwirksam erklärt. Das Urteil erging am Freitagabend.

Wie berichtet, hatte der Spitalfonds als Träger des traditionsreichen Alten- und Pflegeheims Heilig-Geist-Spital die Heimleiterin und einen weiteren Mitarbeiter wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Nahrungsergänzungsmitteln zum Nachteil der Patienten fristlos gekündigt. Dem Mitarbeiter wurde vorgeworfen, er habe eine Nebentätigkeit bei einem großen Arzneimittelkonzern zu seinem finanziellen Vorteil ausgenutzt hat. Die Heimleiterin, so der weitere Vorwurf, habe nicht nur davon gewusst, sondern die Geschäfte durch bestimmte Anordnungen und Verhaltensweisen aktiv unterstützt. Bereits das Arbeitsgericht VS hatte die Kündigung der Heimleiterin als unwirksam verworfen und auch ein verhängtes Hausverbot für gegenstandslos erklärt. Zur Begründung hat das Gericht sich auf eine fehlerhafte Personalratsanhörung berufen. Der Spitalfonds ging darauf in Berufung beim Landesarbeitsgericht.

Doch dieses erklärte die fristlose Kündigung in der Urteilsverkündigung am Freitag ebenfalls für unwirksam. Nach Ansicht der Kammer lag hinsichtlich den gegenüber der Heimleiterin erhobenen Vorwürfen entweder kein dringender Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung vor oder sie war zu diesen Vorwürfen nicht ordnungsgemäß angehört worden. Die Heimleiterin hatte in der Verhandlung betont, sie wolle ihre Stelle wieder antreten. Möglicherweise gibt es auch eine teure Abfindungslösung.