Villingen-Schwenningen Erneut schlägt ein Brandstifter in Schwenningen zu: Ist es ein Serientäter?

Am Schulzentrum Deutenberg in Villingen-Schwenningen brennen Müllcontainer, ein Fahrrad und ein Roller. Polizei sucht Zeugen.

Schon wieder eine Brandstiftung im Stadtbezirk Schwenningen. Unbekannte Täter zündeten am Sonntag gegen 2.15 Uhr am Schulzentrum Deutenberg zwei Müllcontainer an. Die in einer Gitterbox abgestellten Mülltonnen wurden vollständig zerstört. Auch ein Fahrrad und ein Motorroller, die in dem Gitterverschlag unter Verschluss waren, fielen den Flammen zum Opfer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/ 8500-0, entgegen.