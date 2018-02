Villingen-Schwenningen Epfelschittlern ist vor Gaunern nicht bange

Der Motto-Ball in Weilersbach versammelt gut gelaunte und originell kostümierte Gäste. Am Donnerstag wird der Narrenbaum gestellt.

VS-Weilersbach (häm) Nach dem 22. Jubiläumsball im vergangenen Jahr konnte die Weilersbacher Zunft der Epfelschittler erneut in einer prall gefüllten Glöckenberghalle ihre Narretei feiern. Unter dem Motto "Gängschter, Gauner und Ganoven" hatten fast 500 themengerecht gekleidete, feierwütige Gäste bereits früh den Einlass in die Halle gefordert.

80 der über 200 aktiven Vereinsmitglieder der Epfelschittler mussten nach dem närrischen Feuerwerk von 2017 erneut Kreativität für ein originelles Programm walten lassen. Diesmal mit am Start waren somit Panzerknacker, Schurken aus dem Comic Batman oder eine Gruppe von Sträflingen, die mit dem "Jailhouse Rock" dem unvergleichlichen Tanzstil von Elvis Presley nacheiferte. Gewohnt wird beim Zuftball der Epfelschittler bis in die Morgenstunden durchgemacht, musikalische Gestalter waren DJ Fazio im Foyer und DJ Jonas K. an der Bar. Die Besucher fühlten sich sichtlich amüsiert, schunkelten mitsingend an den Tischen umher und spendeten den Protagonisten zustimmend lautstarken Beifall.

Spitzzüngige Bemerkungen konnte sich die Vereinsvorsitzende Mario Bauer anlässlich der neuen Sicherheitsverordnungen im Schwarzwald-Baar-Kreis zu Veranstaltungen bei der Fasnet auf der Bühne nicht verkneifen. Diesem Bürokratiemoloch werden die Epfelschittler auch bei ihrem Aufstellen des Narrenbaumes begegnen. So müssen beispielsweise bei Eingriffen in den Straßenverkehr zusätzliche Genehmigungen eingeholt und ein verstärktes Personalaufgebot organisiert werden. Aus Vereinskreisen kündigte man eine Überraschung anlässlich der neuen Verfügungen an – die Narrenschar darf am Schmotzigen also gespannt sein.

Ob es wirklich zu gravierenden Eingriffen in die Unbefangenheit des Rituals kommt, dessen können sich Interessenten am Schmotzigen Donnerstag ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz beim Weilersbacher Verwaltungsbau versichern. Traditionell wird der Narrenbaum hier, nach einem Transport vom Gebäude der Feuerwehr aus, aufgestellt.