VS-Villingen Entwicklerduo aus VS-Villingen bringt Spiele-App Loopadot auf den Markt

Joy King und Ralf Schubert entwickeln die Spiele-App Loopadot. Der Spielspaß aus VS-Villingen ist kostenlos erhältlich. Die Entwickler arbeiten bereits an Folgeprojekten. Mit Probespiel und Videointerview!

"Punkteschubsen", sagt Joy King (26) aus Villingen und lacht. Das ist die kürzeste und einfachste Beschreibung für das erste eigene Spiel, welches sie zusammen mit ihrem Freund Ralf Schubert (25) entwickelt hat. Seit Weihnachten steht Loopadot – so nennen die beiden ihr Produkt – allen Smartphone- und Tabletnutzern in den zwei bekanntesten Verkaufsportalen Itunes und Playstore kostenlos zum Download zur Verfügung. Knapp 1000 Nutzer haben das Programm seither auf ihren Mobilgeräten installiert. Ein schöner Erfolg für King und Schubert, zumal sie bis auf eine Internet- und Facebookseite bislang keine Werbung für ihr Spiel gemacht haben. "Es ist eine Mischung aus einem Strategie-, Rätsel-, Geschicklichkeits- und Geduldsspiel", erzählen die Entwickler. Mit einer begrenzten Anzahl von Zügen müssen Spieler verschiedenfarbige Kreise auf die passenden Felder verschieben. Lediglich ein freies Feld steht für die Spielzüge zur Verfügung.

Rund ein halbes Jahr Arbeit steckt in ihrem ersten Projekt. Viele weitere sollen folgen. Seit 2015, nach ihrem Studium, werkelt das Paar an seinem Traum, sich irgendwann einmal selbstständig zu machen. Momentan verdienen sie lediglich ein Taschengeld mit ihrer App. Leben können sie davon noch nicht. Mehrere Spiele, andere Anwendungen sowie viele weitere Nutzer wären dafür notwendig. Ralf Schubert arbeitet hauptberuflich als Software Entwickler bei einer Firma in St. Georgen und möchte auch in Zukunft dort gerne tätig sein. Lediglich in seiner Freizeit programmiert er an eigenen Projekten. Joy King, die Weinbetriebswirtschaft studiert hat, treibt das gemeinsame Projekt in Vollzeit voran, entwickelt Ideen weiter, entwirft Grafiken und neue Spielrunden, kümmert sich um die Buchhaltung und das Marketing.

Auch das Programmieren möchte sich die 26-Jährige im Selbststudium aneignen. Java-Script heißt die bevorzugte Programmiersprache.

Einfälle für neue Projekte hat meist Joy King. "Und ich habe viele Ideen", betont sie. "Die sprudeln manchmal einfach so aus mir heraus." Damit diese nicht verloren gehen, wird alles ganz klassisch in einem kleinen Büchlein aufgeschrieben. Gemeinsam feilt das Paar später die Ideen weiter aus. Nicht selten werden so aus einer Idee schnell zwei oder drei. Verzetteln will sich das Entwicklerduo aber nicht. Projekte werden nacheinander abgearbeitet. Mit den ersten Erlösen wollen King und Schubert komplexere Vorhaben finanzieren. "Investoren wollen wir nicht ins Boot holen", sagen sie.

Nach Loopadot ist nun ein zweites Spiel in Arbeit, welches in naher Zukunft auf den Markt kommen soll. Markt steht in diesem Fall für die beiden großen App-Portale von Apple und Google. "Sobald ein Spiel fertig programmiert ist, kann es dort hochgeladen werden", erklärt Schubert. Eine geringe einmalige Gebühr müssen Entwickler für solche Zugänge bezahlen. Viel schwieriger sei es, sich in der riesigen Masse an Anbietern durchzusetzen. "Ob ein Spiel erfolgreich wird, kann man nicht vorhersagen. Da gehört ein wenig Glück dazu", sagt Schubert. Um dennoch ein Gefühl zu bekommen, wie das Spiel bei Nutzern ankommt, wurden 40 Verwandte, Freunde und Bekannte eingeladen, Loopadot im Vorfeld auf Herz und Nieren zu testen. "Wir hatten viele positive Rückmeldungen", so King. Einige Kritikpunkte konnten die beiden so noch verbessern.

Gearbeitet wird fast überall in den eigenen vier Wänden, auf dem Sofa, im Büro und am Küchentisch. Zwei Computer, ein Laptop und verschiedene Mobilgeräte sind ihr Handwerkszeug. An einer verschiebbaren Schreibwand werden Notizen gemacht und Entwürfe gezeichnet. "Wir haben vier Stifte dafür", scherzt die 26-Jährige.

Spielanleitung und Probespiel

Die Spiele-App Loopadot ist kostenlos erhältlich und vollständig durchspielbar. Im Spiel geht es darum, nach einer Einführungsrunde in insgesamt sechs Spielebenen jeweils 15 knifflige Aufgaben zu lösen. Dabei müssen Spieler die farbigen Punkte mit möglichst wenigen Zügen in die dafür vorgesehenen Kreise derselben Farbe schieben. Die Anzahl der Züge ist begrenzt. Es gibt jedoch kein Zeitlimit. Die Aufgaben werden von Runde zu Runde schwerer. Wird eine Spielrunde erfolgreich absolviert, erreichen Spieler die nächste Ebene und können sich so genannte Powerups verdienen: Schritt zurück, Überspringen, Tauschen und mehr Züge. Wer sich das Spielvergnügen erleichtern möchte, oder an einer Stelle einmal nicht weiterkommt, kann diese Erweiterungen und Hilfen auch kaufen. Zudem lassen sich Werbeanzeigen gegen eine Gebühr deaktivieren. Bevor Sie sich das Spiel auf Ihrem mobilen Endgerät installieren, können Sie die App gleich hier ausprobieren: