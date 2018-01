Villingen Enttäuschte Gesichter beim Villinger Fasnetskleidermarkt

Große Nachfrage trifft auf überschaubares Angebot im Gemeindehaus St. Bruder Klaus

VS-Villingen – „Jeder fängt klein an“, so das Resümee von Christine Disch vom Kleidermarktteam St. Bruder Klaus über den ersten Fasnet-Kleidermarkt in Villingen. Dabei war die Nachfrage sehr wohl da. Punkt zehn Uhr am Samstag strömten ganze Familien erwartungsvoll in den Gemeindesaal, um sich für die kommende närrische Saison einzudecken. Nur das Warenangebot war leider überschaubar. Ein paar bunt bestückte Kleiderständer, getrennt nach Kinder- und Erwachsenengrößen, ein paar Tische mit dekorativ verteilten Accessoires, ein Hutständer – wer die Märkte im Frühjahr und Herbst mit ihrem üppigen Angebot kennt, war erst mal zwangsläufig enttäuscht. Dabei war die kurz vor Weihnachten geborene Grundidee klasse: Warum nicht die Erfolgsgeschichte der Gebrauchtkleidermärkte speziell auf Fasnet übertragen? Gerade Fasnetskostüme werden oft nur einmal getragen. Verkleiden macht Spaß. Aber jährlich wechselnde Themen in Kindergarten, Schulen, Firmen, Behörden und natürlich bei den Bällen sorgen dafür, dass vielleicht doch nicht das Richtige in der Kiste auf dem Speicher ist. Oder eben die Kisten zu voll werden und Platz geschaffen werden muss.

Und die Kinder wachsen sowieso übers Jahr aus den Sachen heraus. Da braucht man auch bei den klassischen Häsern der Vereine immer Nachschub. Ausgediente Sachen einfach wegwerfen, sollte man aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen auch nicht. In diesem Jahr kam hinzu, dass die Ministrantenwallfahrt in Rom ansteht und die Reisekasse von den Jugendlichen mit mancherlei Aktionen gefüllt werden sollte. Da lag die Idee bei den damit beschäftigten Grupen in der Kirchengemeinde eigentlich auf der Hand.

„Im Nachhinein gesehen war auch die Öffentlichkeitsarbeit gerade im Hinblick auf potentielle Verkäufer nicht optimal“, gab sich Martin Fetscher vom Gemeindeteam selbstkritisch. „Es wurden zwar Flyer in der Gemeinde und den Kindergärten verteilt, aber die Ankündigung für die Presse ging definitiv zu spät raus. Es braucht doch entschieden mehr Zeit, um die Sachen herauszusuchen, die man verkaufen möchte“.

Trotz allem war bei den Veranstaltern herauszuhören, dass es zwar der erste, aber nicht unbedingt der letzte Markt dieser Art war. „Wir wären auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei“, bestätigten Pfarrjugendleiterin Patricia Mati und Oberministrantin Stephanie Wybranietz, die die Kasse betreuen.

Und die Kunden? Die strahlten, wenn sie doch was Passendes ergattern konnten. Der sechsjährige Henry war mit seinen Wünschen flexibel: Cowboy, Ritter oder Zorro hatte er sich vorgestellt. Am Ende schlich er glücklich als hinreißend süßer Tiger nach Hause. Und auch das figurfreundliche Skelettkostüm fand schnell einen neuen Besitzer.

„Ganze Kostüme gehen besser als die Kleinteile und eher die Sachen für die Kinder, als die für die Großen“, betrieb die kleidermarkterfahrene Patricia Mati spontan eine kleine Marktforschung, während ihr Bruder Felix mit seinem Freund Daniel Spallek draußen im Foyer den Bewirtungsstand mit Fasnetsmusik betreute. Der Erlös der Veranstaltung kommt der diesjährigen Romwallfahrt der Ministranten von St. Bruder Klaus im Sommer dieses Jahres zugute.

Die Wallfahrt

Die diesjährige internationale Romwallfahrt findet vom 29. Juli bis 3. August 2018 statt. Hier treffen sich Ministranten aus ganz Europa zu Austausch und Begegnung. Sie steht unter dem Motto: „Suche den Frieden und jage ihm nach“. Es werden rund 60 000 Teilnehmer erwartet. Veranstalter ist der Internationale Ministrantenbund, Coetus Internationalis Ministrantium, ein Zusammenschluss diözesaner Beauftragter für die Ministrantenarbeit in der römisch-katholischen Kirche. Die wichtigste Veranstaltung des Vereins ist die alle vier Jahre stattfindende Ministrantenwallfahrt nach Rom. (pre)