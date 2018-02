Villingen-Schwenningen Entscheidung zur Rietstraße fällt am Mittwoch

Der Gemeinderat entscheidet am Mittwoch über die Sanierung der Rietstraße. Eine Äußerung von Andreas Flöß zur Stadtstruktur sorgte bereits im Vorfeld für Diskussion.

Nachdem der Technische Ausschuss in seiner Sitzung Anfang Februar einer Neugestaltung der Rietstraße zugestimmt hatte, obliegt nun dem Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, um 16 Uhr, im Münsterzentrum, die endgültige Beschlussfassung. Die Rietstraße soll in zwei Bauabschnitten bis Ende 2019 saniert werden, Baustart soll im Juni sein. Darüber hinaus wird das Gremium entscheiden, ob begleitend dazu angrenzende Straßen und Kanäle saniert werden sollen. Konkret geht es dabei um die Schul-, Rathaus-, Kanzlei- und Münstergasse sowie den Riettorplatz. Insgesamt würde die Baumaßnahme dann 6,5 Millionen Euro kosten, die Rietstraße schlägt mit 2,7 Millionen Euro zu Buche.