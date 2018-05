VS-Villingen Ende des Flickenteppichs auf der Niederwiesenstraße? Mögliche Sanierungen in Sicht

Der Technischer Ausschuss will am Dienstag über die Sanierung der Wieselsberg- und der Niederwiesenstraße entscheiden. Beide Maßnahmen würden 1,7 Millionen Euro kosten.

Über 460 Kilometer erstreckt sich das Straßennetz der Doppelstadt. Pro Jahr müssten, angesichts der Lebensdauer einer Straße von 40 Jahren, zehn Kilometer erneuert werden. Rund einen Kilometer schafft das Stadtbauamt mit den derzeit vorhandenen finanziellen und personellen Mitteln. Ein paar weitere Kilometer könnten noch dazukommen, wenn der Technische Ausschuss am kommenden Dienstag für die Sanierung der Wieselsberg- und der Niederwiesenstraße stimmt. Beide haben es, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, bitter nötig.

Die Wieselsbergstraße: 13 000 Fahrzeuge brettern täglich über die Wieselsbergstraße im Villinger Osten. Die Straße ist eine der meist belasteten Hauptverkehrsstraßen im Stadtbezirk. Und sie ist zu breit. Das soll sich nun ändern, wie den Unterlagen für den Technischen Aussschuss zu entnehmen ist: Zwischen Fasanenstraße und Sperberstraße soll der bisherige Radweg baulich belassen und verkehrsrechtlich in einen Gehweg umgewandelt werden. Der bisherige Gehweg wird um 1,50 Meter verbreitert und in einen Radweg für beide Richtungen umgewandelt, sodass eine Gesamtbreite von drei Metern für beide Richtungen entsteht.

Statt einer überlangen und nutzlos abgesperrten Abbiegespur soll die bestehende Straße in drei jeweils 3,50 Meter breite Streifen aufgeteilt werden. Die beiden äußeren Streifen sind jeweils die Geradeausspuren, der mittlere Streifen ist zur Hälfte ein Grünstreifen und eine Rechtsabbiegespur für die Fasanenstraße. Im Grünstreifen soll noch eine Querungsstelle für Fußgänger und Radfahrer integriert und eine Anbindung an den Feldweg nahe dem Steppbach geschaffen werden. Die derzeit bereits bestehende kurze Abbiegespur in die Milanstraße soll erhalten bleiben.

Außerdem sollen die Schadstellen tiefgründig saniert. Die zwei großen Längsrisse werden je nach Risstiefe bis zur Schottertragschicht oder zur Binderschicht freigelegt und neu aufgebaut. Nach Einbau der Inseln und neuer Bordsteinlage wird eine Deckensanierung im gesamten Abschnitt zwischen Fasanenstraße und Habsburgerring durchgeführt. Rund eine halbe Million Euro soll die Sanierung kosten.

Die Niederwiesenstraße: 5000 Autos fahren derzeit täglich über den Flickenteppich in der Niederwiesenstraße. Inzwischen sind die Flicken so ausgeprägt, dass sie in der Bevölkerung nicht nur Anlass zu zahlreichen Beschwerden bieten, sondern auch in der Buchhaltung der Stadt negativ auffallen: Unwirtschaftlich sei die Flickerei inzwischen geworden, heißt es in den aktuellen Sitzungsunterlagen des Technischen Ausschusses. Von der Warenbachbrücke bis zur Mündung des Unteren Dammweges am Ortsende soll nun in zwei Bauabschnitten saniert werden. Die Arbeiten sollen im Wesentlichen auf die Fahrbahnsanierung beschränken werden, Bordsteine und Gehwege, die sich in gutem Zustand befinden, sollen erhalten bleiben.

Im ersten Bauabschnitt (noch 2018) sollen 380 Meter von der Niederwiesenstraße 5 bis zur Niederwiesenstraße 25 saniert werden. 2019 sollen in einem zweiten Abschnitt von der Warenbachbrücke bis zur Niederwiesenstraße 5, sowie von der Niederwiesenstraße 25 bis zum Ortsende etwa 530 Meter abgefräst und mit einer neuen Tragschicht versehen werden. Außerdem sollen die fehlenden Gehwege eingebaut und die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen nach ersten Berechnungen 1,2 Millionen Euro.

