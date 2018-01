Villingen-Schwenningen Eine spannende Sache: Auf den Villinger Spuren der Fotografie

125 Jahre existiert Foto Singer in Oberen Straße. Das Geschäft zeigt auch vielfältige Entwicklungen auf.

Auf eine stolze, 125-jährige Geschichte blickt Foto-Singer in der Oberen Straße in diesem Jahr zurück. Doch sie erzählt nicht nur vom Werdegang eines Fachgeschäfts, sondern auch von der Entwicklung der Fotografie, die vor allem durch die Digitalisierung auf dem Massenmarkt einen Siegeszug ohnegleichen antrat – bis hin zum Fotografieren auf den Smartphones, was wiederum für eine milliardenfache Bilderflut sorgt.

Die Anfänge: Wie unter einem Brennglas treten die Entwicklungen in der großen weiten Welt in Villingen zutage, wenn auch manchmal etwas zeitverzögert. Luitgard Singers Urgroßvater Josef Singer gründete 1893 in Villingen das Geschäft in der Oberen Straße, nachdem er von der handwerklichen Walz aus Wien und weiteren Städten Europas zurückkam. Der Uhrmacher – "ein Technikfreak und Tüftler" – bot Reparaturen von Uhren an, dann aber auch der Verkauf von selbstproduzierten Barometern, Optik (der Bereich ist inzwischen abgespaltet) und Foto-Artikeln. Um die Jahrhundertwende sei dann der Startschuss für Amateurfotografen gefallen, berichtet Thomas Herzog-Singer, ebenso wie seine Frau Luitgard Fotografenmeister. Mit der Entwicklung der kleinen Box-Kameras von Kodak, in dem ein Rollenfilm mit 250 Aufnahmen eingelegt war, startete auch die Erfolgsgeschichte in der Zähringerstadt – anfangs wurden die Filme mitsamt der Kamera-Box in die USA geschickt und dort in der Zentrale von Eastman Kodak entwickelt. Ein Vorhaben, das der Konzern schnell wieder aufgab, als Zigtausende Sendungen aus der ganz Welt eintrafen. Danach entwickelten die Fotogeschäfte die Filme selbst, ab den zwanziger Jahren hatte dann auch Foto-Singer ein eigens Labor.

Die Hoch-Zeit: In den dreißiger Jahren setzte sich der Erfolg fort, zunächst noch gespeist durch die "Kraft-durch-Freude"-Reisen der Nationalsozialisten – natürlich wollten die Villinger ihre meist ersten Fernreisen, zum Beispiel nach Norwegen, dokumentieren. Zudem war die Haltung gegenüber der Fotografie aufgeschlossen, "die Villinger ließen sich gerne fotografieren", – ganz anders als teilweise heute, wo viele inzwischen befürchten, mit ihren Porträts direkt im Internet zu landen und oft auch ablehnend reagieren. Thomas Herzog-Singer macht die positive Einstellung an einem Beispiel von 1927 – dem bekannten Film zum Narroumzug deutlich. Damals fuhr neben dem Kameramann auch mindestens ein Fotograf auf dem Lastwagen mit. Die Filmsequenz zeige deutlich, wie ein gestrählter Villinger seinem Nebenmann in die Rippen boxte, damit er sowohl auf dem Film wie auch auf der Aufnahme deutlich zu sehen ist, wie Thomas Herzog-Singer lachend berichtet.

Die Moderne: Die Fotografier-Laune der Villinger hielt auch nach dem Krieg an – mit einem Unterschied allerdings: Die Kameras kamen inzwischen bis auf wenige kostspielige Ausnahmen aus Japan. Sehr lange hielten die Leute noch an den Schwarz-Weiß-Filmen fest, weiß Luitgard Singer, da die Farbfilme anfangs noch teurer waren. Der Trendwechsel bahnte sich Anfang der siebziger Jahre an, damals schlossen die Singers dann auch ihr Schwarz-Weiß-Labor. In den sechziger Jahre wurde das Eckhaus abgerissen, "heute würden wir es nicht mehr machen", damals galten aber für Geschäftsräume bei einer Sanierung vor allem wegen der Höhe andere Vorgaben. Einige Jahre später revolutionierte die Digitalfotografie die Welt. 1995 kamen die ersten Kameras auf den Markt, 2003 wurden erstmals mehr Digital-, als Analog-Kameras verkauft. Inzwischen wird meist auf einem Gerät, das ursprünglich als Telefon diente, dem Smartphone, fotografiert – mit Auswirkungen auf das Fotogeschäft. In einzelnen Bereichen spüren die Singers einen deutlichen Rückgang, dafür konzentrieren sie sich stärker auf das Fotostudio, Dienstleistungen, Reportagen, Hochzeitsfotos und Porträtaufnahmen. Und sie kehren zu den Wurzeln der Fotografie zurück, als für den Beruf noch eine "andere Wertschätzung" galt: Sie entwickeln aus Glasplatten, dem alten Speichermedien, großflächige Bilder mit Villinger Motiven.