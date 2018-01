Villingen-Schwenningen Einbrecher auf Abwegen: Mit Schneepflug gegen Traktor gekracht

Bei einem Einbruch in ein Gebäude eines Hausmeister-Services haben die Täter auch einen Schneepflug und einen Traktor beschädigt.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Gebäude eines Hausmeister-Services in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen und haben aus einem Büroraum vorhandenes Münzgeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe erbeutet.

Zudem nahmen die Täter einen auf dem angrenzenden Parkplatz abgestellten Schneepflug in Betrieb und fuhren mit diesem vermutlich absichtlich gegen einen dort abgestellten Traktor. Bei dieser Tat wurden der Pflug des Schneeräumfahrzeuges und der Traktor beschädigt.

Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.