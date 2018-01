Villingen-Schwenningen Ein neues Altenheim ohne Bewohner

Die Fragezeichen zum Neubau des Heilig-Geist-Spitals am Warenbach mehren sich. Auch zweieinhalb Monate nach der offiziellen Eröffnung sind noch keine Bewohner eingezogen. Eine Spurensuche.

Im zweiten Stock im Neubau des Heilig-Geist-Spitals in der Bleichestraße am Warenbachtal brennt Licht. Die Büros im Erdgeschoss sind besetzt, die Besucher-Parkplätze gegenüber zur Hälfte belegt. Es ist Dienstagmittag, kurz nach zwölf. Ein Mitarbeiter des Spitalfonds fährt vor, in der Hand das Mittagessen. Ein paar Handwerker seien noch da, sie selber würden noch die letzten Sachen einräumen, sagt er im Vorbeigehen. Im Foyer steigt eine Pflegerin im weißen Kittel aus dem Fahrstuhl. Alles ist da. Nur eines fehlt: die Bewohner.

Woran es offenbar nicht fehlt, sind Gründe, warum sich der eigentlich für November geplante Umzug von 36 Bewohnern aus dem Altbau des Heilig-Geist-Spitals in den Erbsenlachen in den Neubau am Warenbach immer weiter verzögert. Drei an der Zahl hat Geschäftsführer Günter Reichert in den vergangenen Wochen auf Nachfragen präsentiert. Grund Nummer eins stammt aus einer der letzten Sitzungen des Stiftungsrates kurz vor Weihnachten. Damals hatte Reichert die erste Verzögerung mit Bauproblemen begründet. Die Handwerker seien nicht wie versprochen fertig geworden. Als der SÜDKURIER vor zwei Wochen nachfragt, weil auch Anfang Januar noch kein Umzug stattgefunden hat, heißt es, dass die Verträge und Verhandlungen mit den Angehörigen wohl noch kompliziert und aufwendig seien. "Wir sind gerade dabei, ein Konzept zu machen, in welchen Abschnitten die Bewohner umziehen und wie viele es jeweils sein werden", sagt Reichert damals. Und: "Ich denke, dass wir noch im Januar mit dem Umzug starten können.

" Seit Kurzem gibt es noch einen dritten Grund: Auf erneute Nachfrage des SÜDKURIER, sagt Reichert am Mittwoch, dass sich der Umzug leider weiter verzögere, "da abschließende Rahmenverträge noch nicht vollständig vorliegen." Die Verträge beträfen in diesem Fall jedoch nicht die Bewohner, so Reichert. Es gehe vielmehr um Kontrakte mit den beteiligten Verbänden im Pflegebereich. Entsprechende Gespräche hätten bereits stattgefunden. "Es hängt nur noch an Formalitäten", sagt Reichert. Er ist jetzt "zuversichtlich, dass wir den Umzug zeitnah umsetzen können". Ein genaues Datum nennt er nicht.

Gut zweieinhalb Monate ist es her, dass Stiftungsratsvorsitzender Rupert Kubon und Günter Reichert am 12. November im vergangenen Jahr feierlich ein Band durchschneiden und damit den Neubau offiziell eröffnen. Damals sagen sie, dass noch im November die ersten 36 Bewohner einziehen sollen. Elf Millionen Euro hat das Objekt in der Südstadt gekostet. Auf vier Etagen finden dort in sieben Wohngruppen jeweils zwölf Bewohner in 87 Einzelzimmern Platz.

Die Einzelzimmer sind in diesem Zusammenhang nicht unwichtig. In der sogenannten Landesheimbau-Verordnung werden Pflegeheime verpflichtet, bestehende Mehrbettzimmer bis 2019 durch Einzelzimmer zu ersetzen. Das gilt für neue und sanierte Heime. Für die Bewohner bedeutet das mehr Komfort auf den ersten und höhere Kosten auf den zweiten Blick. Wie viel die Bewohner im neuen Spital mehr bezahlen müssen, das sagt Reichert nicht. Die Mehrkosten für die Einzelzimmer werden über die sogenannte Investitionskostensatzung auf die Bewohner umgelegt. "Der Betrag ist variabel", sagt der Geschäftsführer. Aktuelle Heimkosten-Analysen gehen davon aus, dass die Investitionskosten im Schnitt höher als 750 Euro im Monat liegen, wenn mehr als 80 Prozent der Zimmer einer Einrichtung Einzelzimmer sind. Im Heilig-Geist-Spital liegt die Einzelzimmerquote bei 100 Prozent.

Dass sich der Umzug verzögere, weil die Bewohner nicht umziehen wollen, das sei nicht der Fall. "Da gibt es keinen Dissens. Die Bewohner ziehen freiwillig mit um und freuen sich bereits auf die neuen Räumlichkeiten", sagt Reichert. Einen Vorteil hat die Verzögerung indes vielleicht für die Bewohner: Von der "ersten Bewährungsprobe" für den Neubau haben sie nichts mitbekommen. Sowohl bei den heftigen Regenfällen, die Sturmtief Burglind vor zwei Wochen brachte, als auch bei dem Tauwetter in den vergangenen Tagen stand das Wasser etwa 50 Zentimeter hoch an der Fassade. Außer einer lädierten Außenwand sind laut Reichert keine Schäden entstanden.

An der Eingangstür des Neubaus hängt ein Plakat. "Spittel Kino, am 24. Januar, 14.30 Uhr Beginn im Café am Warenbach" steht darauf. Saison in Salzburg hätte auf dem Programm gestanden. Die Saison verzögert sich. In Salzburg und im Heilig-Geist-Spital.

Zwei Häuser

Aus personellen Gründen ist es dem Spitalfonds nicht möglich, alle Wohngruppen im Altbau und im Neubau aufrecht zu erhalten. Im Altbau müssen daher einige Wohnbereiche aufgegeben werden. Die bisher 171 Pflegeplätze des Heilig-Geist-Spitals werden nun auf beide Häuser verteilt. Knapp 100 Plätze werden an der Schertlestraße weitergeführt. (ang)