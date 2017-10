Villingen-Schwenningen Ein neuer Kripo-Chef ermittelt jetzt in VS

Ein neuer Kripo-Chef ermittelt jetzt in VS

Der neue Chef-Ermittler ist kein Unbekannter und bringt Erfahrung mit. Auch das Schwenninger Polizeirevier erhält einen neuen Vorgesetzten.

Villingen-Schwenningen – Wolfgang Hansel wird nach Informationen des SÜDKURIER neuer Chef der Kriminalpolizei in Villingen-Schwenningen. Der 46-Jährige hat heute seinen ersten Arbeitstag im Polizei-Revier an der Waldstraße. Er übernimmt diese Aufgabe von Volker Bausch, der diese Position seit der großen Polizeireform 2014 innehatte. Der 65-Jährige tritt seine Pension an.

Mit Wolfgang Hansel kommt ein Mann mit Kripo-Laufbahn zu den Ermittlern. Rund 30 Beamte stark ist die Abteilung. Sie ist nicht nur für den Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig sondern auch für das Gebiet Rottweil. Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen, wie die Abteilung offiziell heißt, ist die größte Kripo-Einheit innerhalb des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Die VS-Kripo ist Dreh- und Angelpunkt bei der Ermittlung in schweren Kriminalitätsfällen. Drogenhandel, Kapital- und Gewaltverbrechen sind nur einige der Delikte, die hier aufgeklärt werden.

Hansel leitete vor seiner Zeit als Schwenninger Revierleiter die Polizeistelle in Waldshut am Hochrhein. Der Kriminaloberrat hat seine Laufbahn 1992 begonnen. Der verheiratete Vater zweier Kinder war erst Sachbearbeiter beim Polizeiposten Bonndorf. 1997 wechselte er zur Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen, um dort eine Ausbildung für Jugendkriminalität und Kriminalität zu absolvieren. Es folgten ein Studium an der Hochschule für Polizei in Schwenningen, der Einsatz bei der Villinger Kriminalpolizei und als Sachbearbeiter im Führungs- und Einsatzstab der Polizeidirektion VS. 2004 und 2005 war Hansel bereits in Schwenningen stationiert. Er war Leiter des Bezirksdienstes und Dienstgruppenführer. In Schwenningen war er ab Januar 2013 Revierleiter.

Der neue VS-Kripo-Chef leitete bis Ende September das 60-köpfige Schwenninger Polizeirevier. Mit Hansels Wechsel nach Villingen übernimmt die Leitung des Schwenninger Reviers Alexander Türschmann. Der 42-jährige Polizeirat stand zuletzt dem Balinger Polizeirevier vor. Das Polizeirevier Schwenningen betreut mit 60 Beschäftigten rund 54 000 Einwohner in Schwenningen, Mühlhausen, Weigheim sowie in Bad Dürrheim, Tuningen und Dauchingen. Türschmann wirkte unter anderem bei der Bereitschaftspolizei Lahr sowie bei der Landespolizeidirektion und beim Landeskriminalamt. Seinen Master für den höheren Polizeivollzugsdienst erwirkte er im Oktober 2015. Schon 1999 lernte er die Polizeiarbeit beim Revier in Spaichingen kennen. Türschmann ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Hansel und Türschmann wohnen beide mit ihren Familien in der Region Schwarzwald-Baar.