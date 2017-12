St. Georgen Ein kleiner Star in der Manege

Die erst fünfjährige Marcelka begeistert mit ihrem akrobatischen Talent die Besucher des Weihnachtszirkus

Villingen-Schwenningen (spr) Sie ist einer der Stars beim Villinger Weihnachtszirkus, der derzeit auf dem Platz neben dem C+C-Großmarkt auf der Villinger Steige gastiert. Die junge Artistin Marcelka erobert die Herzen der Zirkusbesucher im Nu, wenn sie im herzigen Weihnachtsmannkostüm und mit ihrem süßen Lächeln von Papa Robert in der Manege herumgewirbelt wird. Trotz ist ihres Alters von fünf Jahren ist Marcelka bereits ein alter Hase in der Zirkusmanege. Und auf der Bühne. Im vergangenen Jahr nahm die damals Vierjährige an der polnischen Ausgabe der TV-Talentsuche "Supertalent" teil. Und schaffte es bis ins Finale.

Marcelka kommt aus Tschechien. Dort betreibt ihre Familie einen eigenen Zirkus. "Aber nur in den Sommermonaten. Im Winter, wenn der Zirkus pausiert, sind wir dann auf anderen Gastspielen wie dem Villinger Weihnachtszirkus", erzählt ihre Mutter, die zusammen mit ihrem Mann mit einer rasanten Tempojonglage ebenfalls auftritt. Für ihre fünf Jahre ist Marcelka bereits viel herumgekommen. So ist sie bereits bei einem Gastspiel in Berlin aufgetreten. Selbst in der Wüste ist Marcelka bereits aufgetreten. "Vor zwei Wochen waren wir in Dubai. Dort war Marcilka einer der Stars bei einer großen Veranstaltung", sagt Vater Robert, der mächtig stolz auf seine Tochter ist. Weil die aus Tschechien stammende Familie im vergangenen Jahr auf Tournee in Polen war, nahm das Mädchen an der dortigen Ausgabe des Supertalents teil. Und wurde Fünfte.

Marcelka hat die Zirkusluft bereits mit der Muttermilch aufgesogen. Schon im Alter von zwei Jahren stand sie das erste Mal in der Manege. Übrigens ist Marcelka nicht mehr das Küken der Familie. Beim Villinger Weihnachtszirkus tritt auch ihr jüngerer Bruder Raphael in der Manege auf. Im Elfenkostüm und kerzengrade balancierend auf der Hand von Papa Robert heimst der Knirps schon den ersten Beifall des Publikums ein.

Anhang: Der Weihnachtszirkus gastiert noch bis 7. Januar täglich um 15 und um 19.30 Uhr auf dem Platz beim C+C-Großmarkt auf der Steige 10 (7.1. nur 15 Uhr). An Neujahr ist spielfrei.