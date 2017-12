Villingen-Schwenningen Ein junges Leben außer Atem

SÜDKURIER-Aktion für die Nachsorgeklinik: Dario Koch ist auf die Reha angewiesen

Faust tippt gegen Faust. Händeschütteln als Begrüßung ist für Dario Koch zu riskant. Vor allem in der nasskalten Jahreszeit. Der junge Mann aus Kassel kann keine Viren gebrauchen. Sein Körper hat jeden Tag schon genug damit zu tun, den Alltag zu bewältigen. Dario, 24 Jahre alt, hat Mukoviszidose.

Die erbliche Stoffwechselerkrankung, eine Genmutation auf Chromosom Nummer sieben, führt dazu, dass die Sekrete von Lunge, Bauchspeicheldrüse und anderen Organen dickflüssiger sind als bei gesunden Menschen. In der Lunge etwa erschwert der zähe Schleim nicht nur das Atmen, sondern bildet zugleich einen idealen Nährboden für Keime und Bakterien und damit auch für potenziell lebensbedrohliche Komplikationen.

Die Lunge ist es auch, die Dario am meisten zu schaffen macht. Die Therapie ist aufwendig und erfordert viel Disziplin. Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden, im Idealfall treibt er täglich Sport und absolviert seine bei Physiotherapeuten erlernte Atemtherapie. Allein vier Mal täglich muss er inhalieren. Erst Kochsalz, dann Antibiotika, jeden Morgen, jeden Abend. „Jede Erkältung haut mich um“, sagt der schmale junge Mann im dicken Wollpullover. Eigentlich müsste er ständig essen, denn wie viele Mukoviszidose-Patienten ist Dario stark untergewichtig, weil die Bauchspeicheldrüse bestimmte Enzyme nicht produziert, die für die Nahrungsaufnahme wichtig sind. 4000 Kalorien braucht er theoretisch pro Tag, doppelt so viel wie ein gesunder Mensch. Praktisch ist das weitaus mehr, als dass Essen dann noch Spaß machen könnte. Und dennoch ist Dario untergewichtig.

Kraft, mit seiner Erkrankung zu leben, tankt der Abiturient in der Nachsorgeklinik Tannheim. Seit dem Jahr 2007 war er alle zwei Jahre hier zur Reha. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt er über die Klinik. Neben der familiären Atmosphäre schätzt er vor allem das große Fachwissen aller Mitarbeiter. „Ich habe noch nie so gut auf meine Krankheit spezialisierte Physiotherapeuten getroffen“, nennt er ein Beispiel. „Ist ja auch klar: Ein normaler Physiotherapeut hat unter Hunderten Patienten vielleicht einen mit Muko.“

Rund 8000 Menschen in Deutschland leben mit dieser Diagnose. Eine Heilung gibt es bislang nicht, wenngleich sich die Lebenserwartung der Patienten in den vergangenen zwei Jahrzehnten dank moderner Medizin deutlich erhöht hat. „Deutlich erhöht“ heißt aktuell etwa 40 Jahre. Diagnostiziert wurde die Krankheit bei Dario im Alter von drei Monaten. „Damals sagte man meiner Mutter, ich würde nicht älter als 14“, sagt er. „Mit 14 Jahren hieß es: 28.“ Er stockt kurz, schluckt. „Mit 28 werde ich hoffen, dass ich 56 werde.“

Dario Koch hadert nicht mit seinem Leben. „Ich habe lange zwischen ‚Dir werde ich es zeigen‘ und ‚Warum ausgerechnet ich?‘ gelebt. Und irgendwann gemerkt, dass mich das nicht weiterbringt.“ Inzwischen laute die Devise, seinen Körper zu unterstützen, um mit der Krankheit leben zu können. Vieles, was ihm dazu an körperlichem und seelischem Rüstzeug nötig ist, hat er in der Nachsorgeklinik mitbekommen. „Ohne Tannheim würde es mir längst nicht so gut gehen. “ Seit sechs Jahren beispielsweise ist Dario das Mycobacterium abscessus los, einen multiresistenten Bakterientyp, der die Lunge stark schädigt. Zwei Jahre lang kämpfte er dagegen, war ans Bett gefesselt, wurde zu Hause unterrichtet, musste zwei Bronchoskopien über sich ergehen lassen. „Das brauche ich nicht noch mal.“

Was er hingegen braucht: so viel Normalität wie möglich. Die schafft er sich mit Hilfe seines Umfelds – seiner Mutter, die ihn immer unterstützt, seinen Großeltern, die mit ihm die halbe Welt bereist haben, mit seinen Freunden und seit fünf Jahren mit seiner Freundin Lina, die er schon seit den gemeinsamen Kindergartentagen kennt. Der 24-Jährige ist interessiert und engagiert sich, wie beispielsweise bei der Telefonseelsorge und will nächstes Jahr Politik studieren. „Die Teilhabe, das Dabeisein, das ist es, was zählt,“ findet Dario Koch.

