Villingen-Schwenningen Ein ganzes Dorf im Narren-Rausch

Die Herzogenweiler Glaserzunft zieht mit vielen Gästen alle Register ihres närrischen Könnens.

VS-Herzogenweiler (geb) Es war wie in all den Jahren zuvor: Der Bunte Abend der Glaserzunft war trotz der vielen auswärtigen Gäste vor allem ein großes Familienfest. Der „Ritter“ war wieder gerammelt voll, als Claudia Neininger, die Narrenchefin, zum Auftakt die Narren mit ihrem Geschell zu den Klängen des Narrenmarsches auf die Bühne bat. Zu bewältigen waren vor der Kür der Narren die Neuaufnahmen. Da waren die „Minis“ Annelena Hessenius und Levin Dieser, die zum ersten Mal in voller Montur den Narrensprung vorführten. Danach wurde im Erwachsenenrang Polly Dieser die Prozedur der Glasertaufe abverlangt, ehe ihr der Glasertrunk als Willkommengruß kredenzt wurde.

Bei den Ehrungen wurde Marvin Simon für elfjährige aktive Mitgliedschaft mit dem bronzenen Glaser ausgezeichnet. Für 17-jährige Treue bekamen Josie Laubis und Sieglinde Neininger den Glaserorden in Silber. Eine ganz besondere Ehrung widerfuhr dem Gründungsmitglied Karin Laubis. Für ihre langjährigen überragenden Verdienste innerhalb und außerhalb der Bütt sowie als Zuständige für Häs und Schemen wurde ihr der Verbandsorden der Schwarzwälder Narrenvereinigung in Bronze persönlich überreicht von der neuen Präsidentin Anne-Rosel Schwarz und von Christoph Droxner, dem Sprecher des Brauchtumsausschusses.

Danach war Spaß pur angesagt. Den Anfang machten die ganz Kleinen mit „Wickie“. Sie tanzten wie einstens die Wikinger auf dem Dorfplatz zu Thule. Die glücklichen Dorfkinder der größeren Art kamen mit ihren kleinen Traktoren angefahren und demonstrierten danach auf der Bühne ihren ganzen Ländlerstolz und ihre unverblümte Lebenslust. Dagegen demonstrierte eine offensichtlich städtisch angehauchte Selbsthilfegruppe eine Art Wochentags-Tristesse, wobei der Montag zweifellos der ärmste Tropf war.

Was man bei einem Kurs der Volkshochschule lernen oder auch verlernen kann, das führte Steffi Kaiser vor. In orientalischer Kluft versuchte sie auch morgenländisch zu tanzen, kam aber über eine Schwarzwälder Holzhackerkür nur wenig hinaus, und das Publikum lachte sich platt. Ganz bodenständig ging es dann weiter mit der original Kartoffel-Bäuerin Angelika Thoma. Sie ist eine Altgediente in der Bütt und sorgt stets dafür, dass die Dörfler nie sicher sein können vor ihrem bös-närrischen Blick. Das musste auch der Ortsschultes Martin Wangler konstatieren, hat er sich doch angeblich kürzlich im Spaßbad „Tittenseh“ in die FKK-Abteilung verirrt und hat sich damit eine peinliche Blöße gegeben. Dass man mit Luftpumpen, verrückte Musik quitschventilieren und dabei noch pumperl g'sund herumturnen kann, das bewies ein filigranes Pumpenorchester mit seinem „gracy“ Dirigenten.

Ein Hammer waren die verpeilte Zauber-Fee (Karin Laubis) mit ihrer verdrucksten Assistentin (Inge Lienhard). Einfalt, vielfältig dargeboten, das wurde hier spitzenmäßig zelebriert, da wurden sogar Textunebenheiten in Vergnügungseffekte umgemünzt, und das Publikum dadurch magisch unter Dauerlachzwang gesetzt. Verquer ging es auch in der Seniorenresidenz „Saufziege Station Chantre“ zu.

Und dann war Men-Power angesagt. Zum Alpen-Rock wurde auf der Bühne herumgestampft wie eine Bullenherde. Zum Schluss aber noch die Glanz- und Tanznummer des schwachen Geschlechts. Zur Musik des Cancan wurden Beine geschwungen, Figuren getanzt und zum Schluss sogar noch eine Köperpyramide gebildet – atemberaubend schön und anstrengend zugleich.