VS-Villingen Ein Villinger bastelt seit 24 Jahren Narro-Figuren aus Zinn

Jürgen Fauth bastelt aus Leidenschaft Narro-Miniaturen. Aktuell stellt der Villinger seine Figuren im Geschäft von Optik Singer in der Oberen Straße aus.

Der Blick ins Schaufenster eines Ladens in der Niederen Straße hat die Gewohnheiten von Jürgen Fauth nachhaltig beeinflusst. Damals, das heißt vor 24 Jahren, blieb Fauth auf der Straße stehen und schaute auf das, was hinter der Glasscheibe präsentiert wurde: Narro-Figuren aus Zinn.

„Ich war von den Figuren sofort begeistert“, sagt der 51-Jährige im Rückblick. Da die Abbildungen im Maßstab 1:35 allerdings einen stolzen Preis hatten, entschied sich der zweifache Familienvater kurzerhand dafür, selbst welche zu basteln.

„Ich bin ein bisschen verrückt“, sagt der 51-Jährige mit seinem sympathischen lauten Lachen, während er vor sich auf dem Küchentisch sogenannte Flachfiguren penibel zurechtrückt und die Beleuchtung des Podestes anschaltet, auf dem die Miniaturen positioniert sind. Mittlerweile ist ein beachtliches Konsortium zusammengekommen. Die zweidimensionalen Figuren stellt Fauth allerdings nur in den eigenen vier Wänden, unweit der Villinger Altstadt, aus.

Ganz im Gegensatz zu den Vollfiguren, also den dreidimensionalen, die bei Optik Singer in der Oberen Straße ausgestellt sind. Dort finden sich 74 der insgesamt 99 Vollfiguren wieder, die Jürgen Fauth bislang erstellt hat.

„Jede Figur ist anders“, betont der Hobbykünstler. Rohlinge erhält er aus einem Modellladen. Dann beginnt die Arbeit. Unglaublich genau wird jedes Detail umgesetzt. Dazu muss schon mal einige Stunden gefeilt werden. Hingegen grob mutet es an, wenn Fauth die Arme der Figuren abtrennt. Das aber aus gutem Grund. „Es gibt einen Hersteller, der Modelle im passenden Maßstab mit Musikinstrumenten anfertigt“, erklärt Fauth. Nach der Amputation folgt also die Transplantation, um einen musizierenden Narro zu schaffen. Am meisten Zeit erfordert jedoch die Bemalung. Zunächst wird eine Legierung benötigt, damit die Farbe anschließend hält. Danach macht sich Fauth mit einem haarfeinen Pinsel ans Werk. Kaum zu glauben, dass dies ohne Lupe zu bewerkstelligen ist. „Noch lassen meine Augen das zu“, scherzt der Sparkassen-Angestellte.

Als sich gebürtige Schörzinger wegen eines geschäftlichen Termins bei Optik Singer befand, brachte ein Zufall den Stein ins Rollen. „So viele Läden, die dafür in Frage gekommen wären, gibt es gar nicht“, verdeutlicht Fauth, der größten Wert darauf legt, dass seine Figuren, von denen er drei bis vier Jahr pro schafft, vor Langfingern geschützt sind. „Ich hatte gar nicht das Ansinnen, eine Ausstellung zu machen, aber im Gespräch kamen wir plötzlich auf die Idee.“

Ein weiterer Zufall bescherte der Ausstellung einen passenden Hintergrund. Im Café Paradies traf Fauth unbeabsichtigt auf Roland Bächle, einem Krippenbauer. Dieser bot kurzerhand an, das Panorama für die Ausstellung bei Optik Singer zu erstellen.

So „verrückt“ wie der Jürgen Fauth auch ist, den Figuren widmet er sich bloß von Weihnachten bis Fasnet. Er sieht es als Ausgleich zu seinem Bürojob an. Doch welchen Ausgleich sucht er sich in der übrigen Zeit? „Ach, ich gehe joggen“, sagt Fauth dazu auf Nachfrage. Zumindest bis zum nächsten Zufall.